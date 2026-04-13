Trendyol 1. Lig’in 35’inci haftasında lider Erzurumspor FK, sahasında ağırladığı Boluspor’u 2-0 mağlup ederek zirve yarışındaki avantajını korudu. Kazım Karabekir Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, ilk yarıda bulduğu gollerle sonuca gitti.

MAÇA HIZLI BAŞLADILAR

Karşılaşmanın henüz 6’ncı dakikasında gelişen atakta Benhur Keser’in sağ kanattan yaptığı ortada, Boluspor kalecisi Gökhan Akkan topu kendi ağlarına gönderdi ve Erzurumspor FK öne geçti. Bu golün ardından Boluspor etkili olmaya çalışsa da kaleci Orbanic kritik bir kurtarışla gole izin vermedi.

KALECİ ORBANIC HASTANEYE KALDIRILDI

10’uncu dakikada yaşanan pozisyon maçın en talihsiz anlarından biri oldu. Lima’nın sert şutunda direğe çarpan Orbanic sakatlandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından tecrübeli kaleci ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yerine 14’üncü dakikada Erkan Anapa oyuna dahil oldu.

TOZLU FARKI İKİYE ÇIKARDI

İlk yarının son bölümünde Erzurumspor FK farkı artırdı. 43’üncü dakikada Mustafa Fettahoğlu’nun ortasında Eren Tozlu kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve skor 2-0 oldu. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

VAR KARARI PENALTIYI İPTAL ETTİ

İkinci yarının 52’nci dakikasında Eren Tozlu’ya yapılan müdahale sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR incelemesi sonrası karar iptal edildi. Kalan dakikalarda iki takım da pozisyonlar bulsa da skor değişmedi ve mücadele 2-0 Erzurumspor FK üstünlüğüyle sona erdi.