Japon otomobil üreticisi Suzuki, Türkiye’de satışa sunduğu modeller için güncel fiyat listesini paylaştı. Özellikle hibrit motor teknolojisiyle öne çıkan modeller arasında Swift Hibrit, Vitara ve S-Cross dikkat çekiyor.

Markanın giriş seviyesindeki hibrit modeli olan Swift Hibrit, 1 milyon 489 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken SUV segmentinde yer alan Vitara ve S-Cross modellerinde de kampanyalı fiyatların uygulandığı görülüyor.

Otomobil piyasasında ise aynı dönemde ÖTV düzenlemeleri, döviz kuru ve petrol fiyatları gibi faktörler fiyatların geleceği açısından tartışılmaya devam ediyor.

OTOMOBİL PİYASASINDA ÖTV VE PETROL TARTIŞMASI

Türkiye’de otomotiv sektöründe sık sık gündeme gelen konulardan biri de ÖTV oranları. Sektör temsilcileri, olası bir vergi değişikliğinin özellikle 1600 cc altındaki araçlarda fiyatları ciddi şekilde etkileyebileceğini belirtiyor.

Öte yandan Orta Doğu’da yaşanan gerilim nedeniyle Brent petrol fiyatlarının yükselmesi ihtimali de otomobil ve yakıt piyasasında yakından takip ediliyor. Petrol fiyatlarındaki artışın, ilerleyen süreçte akaryakıt fiyatlarını ve dolaylı olarak otomobil maliyetlerini etkileyebileceği değerlendiriliyor.

SUZUKI SWIFT HİBRİT FİYATLARI

Swift Hibrit modeli için açıklanan anahtar teslim fiyatlar şöyle:

1.2 MHEV CVT Life (Tek Renk): 1.489.000 TL

1.2 MHEV CVT Life (Çift Renk): 1.519.000 TL

1.2 MHEV CVT Pulse (Tek Renk): 1.549.000 TL

1.2 MHEV CVT Pulse (Çift Renk): 1.579.000 TL

SUZUKI S-CROSS HİBRİT FİYATLARI

1.4 MHEV 6AT GL Elegance 4x2: 1.970.000 TL (kampanya: 1.920.000 TL)

1.4 MHEV 6AT AllGrip 4x4 GL Elegance: 2.090.000 TL (kampanya: 2.040.000 TL)

1.4 MHEV 6AT GLX Premium 4x2: 2.070.000 TL (kampanya: 2.020.000 TL)

1.4 MHEV 6AT AllGrip 4x4 GLX Premium: 2.190.000 TL (kampanya: 2.140.000 TL)

SUZUKI VITARA HİBRİT FİYATLARI

1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Tek Renk) 4x2: 1.885.000 TL (kampanya: 1.835.000 TL)

1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Çift Renk) 4x2: 1.925.000 TL (kampanya: 1.875.000 TL)

1.4 MHEV 6AT AllGrip GL Elegance (Tek Renk) 4x4: 2.005.000 TL (kampanya: 1.955.000 TL)

1.4 MHEV 6AT AllGrip GL Elegance (Çift Renk) 4x4: 2.045.000 TL (kampanya: 1.995.000 TL)

1.4 MHEV 6AT GLX Premium (Tek Renk) 4x2: 1.985.000 TL (kampanya: 1.935.000 TL)

1.4 MHEV 6AT GLX Premium (Çift Renk) 4x2: 2.025.000 TL (kampanya: 1.975.000 TL)

1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Premium (Tek Renk) 4x4: 2.105.000 TL (kampanya: 2.055.000 TL)

1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Premium (Çift Renk) 4x4: 2.145.000 TL (kampanya: 2.095.000 TL)

Özellikle hibrit motorlu modellerin yakıt tüketiminde tasarruf sağlaması nedeniyle Türkiye’de ilgi görmeye devam ettiği belirtiliyor. Swift Hibrit modelinin ortalama tüketimi 100 kilometrede yaklaşık 4,9 litre olarak açıklanıyor.

Otomobil piyasasında fiyatların ise döviz kuru, vergi politikaları ve küresel enerji fiyatları gibi birçok faktöre bağlı olarak değişmeye devam edebileceği ifade ediliyor.