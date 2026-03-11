Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da konut ve kira fiyatlarına yönelik yeni bir adım atılacağını duyurdu. Kurum, bayram sonrası yapılacak sosyal konut kura çekimleriyle birlikte kiralık sosyal konut projesinin de hayata geçirileceğini belirtti.

100 BİN SOSYAL KONUTUN KURASI ÇEKİLECEK

Bakan Kurum, İstanbul’da sosyal konut projeleri kapsamında önemli bir sürecin başlayacağını ifade etti. Bayramın ardından gerçekleştirilecek kura çekimiyle 100 bin sosyal konutun hak sahipleri belirlenecek.

Kurum, bu projelerin yalnızca konut üretimiyle sınırlı kalmayacağını, aynı zamanda konut piyasasında oluşan fiyat baskısını azaltmayı da hedeflediğini söyledi.

KİRALARI DENGELEMEK İÇİN YENİ MODEL

Bakan Kurum, İstanbul’a özel hazırlanacak kiralık sosyal konut projesi ile kira fiyatlarını dengelemeye yönelik önemli bir adım atılacağını vurguladı.

Projeyle birlikte özellikle büyük şehirlerde yaşanan yüksek kira artışlarının dengelenmesi ve vatandaşların daha erişilebilir fiyatlarla konuta ulaşabilmesi amaçlanıyor.

Kurum açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bayramdan sonra İstanbul’da kuraları çekecek ve 100 bin sosyal konutun hak sahiplerini belirleyeceğiz. Bununla da yetinmeyecek, İstanbul’a özel kiralık sosyal konut projemizi hayata geçirerek kira fiyatlarını dengeleyecek adımı atacağız.”

Yeni modelle birlikte dar ve orta gelirli vatandaşların kira baskısından korunması ve konut piyasasında daha dengeli bir yapı oluşması hedefleniyor.