Gayrimenkul sahiplerini yakından ilgilendiren 2027 yılı emlak vergisi hesaplama parametreleri güncellendi. İki bakanlığın ortaklaşa hazırladığı 90 seri numaralı Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği, 6 Ağustos 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu düzenleme ile önümüzdeki yılın vergi değerlemesinde baz alınacak bina inşaat maliyet katsayıları kesinleşmiş oldu.

Yayımlanan yeni mevzuat kapsamında, binaların taşıyıcı sistemleri ve yapı sınıflarına göre detaylı bir maliyet cetveli oluşturuldu. Sözcü'nün aktardığı habere göre, belediyeler ve ilgili vergi daireleri 2027 dönemine ait emlak vergisi tahakkuk işlemlerini bu güncel veriler üzerinden gerçekleştirecek.

HESAPLAMA NASIL YAPILACAK?

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu kuralları gereği, bir taşınmazın nihai vergi matrahı iki temel unsurun birleşimiyle hesaplanıyor. Binanın yapı sınıfı için belirlenen metrekare normal inşaat maliyet bedeli ile taşınmazın üzerinde bulunduğu arsanın değeri toplanarak gayrimenkulün vergiye esas değeri ortaya çıkarılıyor.

MÜLK SAHİPLERİ NE YAPMALI?

Yeni maliyet bedellerinin yürürlüğe girmesiyle birlikte, standart mesken sahiplerinin vergi dairelerine ek bir beyanname vermesine gerek bulunmuyor. Sistem üzerinden otomatik olarak güncellenecek olan 2027 yılı vergi tutarları, bağlı bulunulan ilçe belediyelerinin tahsilat sistemleri üzerinden yasal ödeme dönemlerinde takip edilebilecek.