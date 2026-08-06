Şok iddialar! Denizolgun'un ölümünde FETÖ ile Kuriş işbirliği mi var?

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Edinilen bilgiye göre Alanya’nın Mahmutlar Mahallesindeki bir AVM ‘deki Kozmetik ürünleri satan mağazadan yaklaşık 15 bin TL tutarında güzellik malzemesi çaldıktan sonra mağazadan çıkarken alarmın çalması üzerine çalışanlar tarafından yakalanan 22 yaşındaki genç kadın C.K Mahmutlar Jandarma Karakol Komutanlığına haber verilmesiyle gözaltına alındı.

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