SAĞLIK MÜCADELESİ HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Antalya'da yaşayan 47 yaşındaki Yüksel Güzel, yaklaşık 1,5 yıldır yaşadığı sağlık sorunlarının ardından hem ailevi hem de ekonomik açıdan zor bir süreçten geçtiğini dile getirdi. İki çocuk annesi Güzel, boyun fıtığı nedeniyle geçirdiği ameliyatlardan sonra beklediği iyileşmeyi sağlayamadığını ve günlük yaşamını tek başına sürdürmekte güçlük çektiğini ifade etti.

Hastane epikriz raporuna göre Güzel, 26 Haziran 2025 tarihinde Antalya Atatürk Devlet Hastanesi'nde boyun fıtığı nedeniyle ameliyat edildi. Operasyonda boyun omurlarına 6 vida ve 2 rod yerleştirilirken, omurga kemik greftiyle sabitlendi. Raporda, omuriliğe baskı yapan geniş boyun fıtıkları nedeniyle cerrahi müdahale uygulandığı bilgisi yer aldı.

EŞİMİN GİTTİĞİNİ SONRADAN ÖĞRENDİM

Tedavi sürecinde uzun süre hastanede kaldığını anlatan Güzel, yoğun bakımdayken eşinin evi terk ettiğini komşularından öğrendiğini öne sürdü.

Yaşadıklarını anlatan Güzel, "Kalp krizi geçirdim. Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yatıyordum. Komşularımdan eşimin taksi çağırıp gittiğini duydum. O an idrak edemedim. Daha sonra gerçekten gittiğini öğrendim. Bir şey de diyemedim. Ona 25 yılımı verdim, çok emek verdim. Hep kendi ayaklarımın üzerinde durdum." ifadelerini kullandı.

GÜNLÜK HAYATIMI SÜRDÜREMİYORUM

İki kez boyun fıtığı ameliyatı geçirdiğini belirten Güzel, operasyonlardan beklediği sonucu alamadığını söyledi.

Ameliyatlarım başarısız geçti. Hiçbir şekilde boynumu döndüremiyorum. Ben sadece iyileşmek istiyorum. Çocuklarımın başında kalmak istiyorum." diyen Güzel, yaşadığı fiziksel kısıtlılığın yaşam kalitesini ciddi şekilde etkilediğini ifade etti.

DİYABET NEDENİYLE AYAĞINI KAYBETME RİSKİ BULUNUYOR

Şeker hastası olduğunu söyleyen Güzel, diyabete bağlı olarak ayağında oluşan yaranın da ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını belirtti. Tedavisinin sürdüğünü ifade eden Güzel, ayağını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

EKONOMİK SIKINTILAR DA EKLENDİ

Sağlık sorunları nedeniyle çalışamadığını söyleyen Güzel, tedavi sürecinde maddi zorlukların da arttığını belirtti.

Hastanede yatarken evin elektriğini kestiler. Geçimimi sağlayamıyorum. Tek isteğim iyileşmek, eskisi gibi boynumu kullanabilmek. Beni bırakan insan benim için ölmüştür. Ben en çok çocuklarıma üzülüyorum." sözleriyle yaşadığı sıkıntıları anlattı.

SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Tedavisi devam eden Yüksel Güzel, yeniden sağlığına kavuşabilmek ve çocuklarıyla birlikte normal bir yaşam sürdürebilmek için destek beklediğini söyledi. Haberde yer alan eşini terk ettiği yönündeki iddialar ise Yüksel Güzel'in beyanına dayanıyor. Konuyla ilgili karşı tarafın açıklaması bulunmuyor.