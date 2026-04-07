İstanbul'da bir otelde gerçekleşen toplantıya Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler Daire Başkanı Mustafa Barış Öztürk, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, L'Etape by Tour de France Proje Müdürü Mathieu Clanchin, 78 Event Genel Müdürü ve L'Etape Türkiye by Tour de France Genel Direktörü Ömer Kafkas ve Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Nadia Fanton ile çok sayıda davetli katıldı.

İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, “Daha önceden de ifade ettiğimiz üzere çok önemli bir spor organizasyonu, Fransa Bisiklet Turu. Alınan bilgilere göre dünyanın en büyük üçüncü organizasyonu. Böyle bir organizasyonun dünyanın gözbebeği İstanbul'da yapılması bize ayrı bir onur ve gurur veriyor. Bizim en önemli amacımız çocuklarımızın çok genç yaşlarda, küçük yaşlarda sportif zeka ve sportif yeteneklerini tespit ederek spor yapmalarını sağlamak ki bu çocuklarımız daha sonra bu ulusal ve uluslararası organizasyonlarda ülkemizi temsil edebilsinler. Biz de bu noktada çocuklarımızın yeteneklerini, sportif yeteneklerini tespit ediyoruz. Onların değişik branşlarda, değişik kategorilerde spor yapmasını sağlayacak organizasyonları hazırlıyoruz” şeklinde konuştu.

MUSTAFA BARIŞ ÖZTÜRK: ÜLKEMİZDE İNSANLAR ARTIK SPOR TURİZMİNE DE İLGİ GÖSTERİYOR

Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler Daire Başkanı Mustafa Barış Öztürk, “Ülkemizde çok önemli bisiklet organizasyonları yapılıyor. Emin Müftüoğlu'nun bisikletin gelişiminde çok önemli katkısı var. Bisiklet, öncelikli branşlarımız arasında. Ülkemize, spor turizmi ve destinasyonu anlamında önemli katkılar sağlıyor. Ülkemizde insanlar artık spor turizmine de ilgi gösteriyor. Güzel organizasyonlar düzenledik. Bu organizasyonun yapılmasında katkıları olan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

MUHİTTİN ÖZBAY: DİRAYETLE AYAKLARIMIZIN ÜSTÜNE DİMDİK KALKAN VE BU YOLDA YÜRÜYEN BİR MİLLETİZ

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay yaptığı konuşmasında, “Bu organizasyonu ilk gününden itibaren, sağ olsunlar kendileriyle beraber, Sayın Valimiz’in riyasetinde değerlendirerek yola çıktık. İstanbul, 4 yaşından yaşın sınırı olmayan yaşa kadar sporun içinde barındığı bir şehir olarak öne çıkıyor. Avrupa Şampiyonaları, Dünya Şampiyonaları, Şampiyonlar Ligi finalleri, UEFA Kupası finalleri, Şampiyonlar Ligi voleybol, basketbol, Dünya Kupaları... Hepsini yapıyoruz. Burada paydaşlarımızla omuz omuza, Türkiye Olimpiyat Komitemizle beraber çalışmaktayız ve buna hazırız. Bu tip organizasyonlar ülkemizin olimpiyat nişanesi olacağı yönünde bizim için çok değerli. Çünkü gerçekten biz öyle bir ülkeyiz ki omuz omuza verdiğimizde en büyük yıkıntıların arasından dirayetle ayaklarımızın üstüne dimdik kalkan ve bu yolda yürüyen bir milletiz” ifadelerini kullandı.

EMİN MÜFTÜOĞLU: DİĞER ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR ÜLKEMİZDE ÇOK ÜST SEVİYEYE GELDİ

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ise şu şekilde konuştu:

“Nereden başlayacağımı düşünürken aklıma bu organizasyonların ilk başlangıcı, ülkemizde başlattığımız günler geldi. Sanıyorum 2006'ydı. Yeni geldiğimiz zaman ‘Evlerde baba, ana bisiklet kullanmazsa ya da yarışmazsa çocukları nasıl bu işe konsantre olabilir ya da bu işe çekebiliriz?’ düşüncesiyle master yarışları yapalım dedik. Herkes karşı çıktı, sıcak gelmedi. O günkü antrenörleri yarıştırdık. Böyle başladı hikaye; bugün 2 bin 500'leri buldu. Ana mottomuz o zaman; ailelerin içine bisikletin girmesi, bisiklet sevgisi ve bisiklet yarışı heyecanını çocukların babalarından, annelerinden görmeleriydi. Bugün bu geldiğimiz L'Etape'ın Türkiye'ye gelmesiyle birlikte de artık ülkemizde bisiklet sporu aile anlamında, orta yaş anlamında ve herkesin bisikletle yarışabileceği anlamında çok önemli bir noktaya geldi. Diğer uluslararası organizasyonlar ülkemizde çok üst seviyeye geldi. Bu yıl tarihindeki ilk Avrupa Şampiyonası'nı ülkemizde gerçekleştirdik ve 5 gün boyunca yayınlarla birlikte tüm dünyaya hem Konya'mızı hem ülkemizi tanıttık. L'Etape da tüm Tour de France ve onun kuruluşlarında bu organizasyonda ülkemizi tanıtacak. Ülkemizi hem tanıtım anlamında hem spor turizmi, bisiklet turizmi anlamında da çok önemli katkı sağlayacak. Bu organizasyonları bu kadar, 20'nin üstünde bu yıl uluslararası dünya federasyonuna kayıtlı puan veren yarışlar yapıyoruz. Bunların tabii en önemlisi Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 26 Nisan - 3 Mayıs tarihlerinde Çeşme’den başlayıp bu yıl ilk defa Ankara'da bitireceğiz. Bu kadar bisikletin gelişmesi, ülkemize kazandırılması ve bisikleti himayelerine alan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmeden geçemeyeceğim. Çünkü gerçekten bisikletin buralara gelmesinde ben 89-90'larını da biliyorum. O zamandan beri, çocuk yaşımdan beri bu bisiklet ailesinin içindeyim. Bu organizasyonları da Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak liderliğinde; valilerimiz, kaymakamlarımız, il müdürlerimiz, Gençlik Spor Bakanlığı ve tüm medya ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Herkesin bir katkısı var ve bu katkı sağlayan herkese teşekkür etmek istiyoruz.”

ÖMER KAFKAS: SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜYLE FARKLI KÜLTÜRLERİ BULUŞTURMAYA DEVAM EDECEĞİZ

78 Event Genel Müdürü ve L'Etape Türkiye by Tour de France Genel Direktörü Ömer Kafkas yaptığı konuşmasında, “L’Étape Türkiye, üçüncü yılında yalnızca bir spor organizasyonu olmanın ötesine geçerek Türkiye’nin spor turizmi vizyonuna katkı sağlayan önemli bir platform haline gelmiştir. İstanbul’un eşsiz coğrafyasında uluslararası katılımcıları bir araya getiren bu organizasyon, Türkiye’nin global bisiklet takvimindeki konumunu güçlendirmektedir. 2026 yılında Marmaris etabının da eklenmesiyle birlikte hedefimiz, sürdürülebilir büyüme ve uluslararası iş birlikleriyle organizasyonu daha ileri taşımaktır. Sporun birleştirici gücüyle farklı kültürleri buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

SEZGİN LÜLE: L'ETAPE TÜRKİYE'NİN İSTANBUL'U ULUSLARARASI SPOR SAHNESİNDE DAHA GÜÇLÜ BİR KONUMA TAŞIYACAĞINA İNANIYORUM

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle: “Bu prestijli organizasyonun üçüncü kez isim sponsoru olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sürekliliği çok kıymetli buluyoruz. Destek vermenin ötesine geçmeyi, bir değer yaratmayı ve bu değeri sürdürülebilir kılmayı önemsiyoruz. L'Etape Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda daha geniş kitlelere ulaşarak büyüyeceğine, ülkemizde bisiklet sporunu teşvik edeceğine ve İstanbul'u uluslararası spor sahnesinde daha güçlü bir konuma taşıyacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

ZAFER BAŞAR: BİSİKLET BİZİM İÇİN HEP İLHAM VEREN BİR OBJE OLDU

Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, “Değerli basın mensupları, etkinlik ortaklarımız, hepiniz hoş geldiniz. Çok anlamlı ve özel bir etkinlik için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Skoda'nın DNA'sında, köklerinde bisikletin çok önemli bir yeri var. Yaklaşık 130 yıldır Skoda tarihi boyunca bisiklet bizim için hep ilham veren bir obje oldu. Her türlü etkinlikte bisikletin önemine ve geleceğine vurgu yaptık. Özellikle otomobilci olarak, önemli bir mobilite aracı olacak, geleceğin aracı olacak, temiz toplumun, temiz çevrenin aracı olacak bisikletin geliştirilmesine yönelik her türlü etkinlikte bulunmak bizi fazlasıyla mutlu ediyor. İkinci kez bu etkinliğin içinde yer alıyoruz. Tour de France'taki uzun soluklu Skoda iş birliğini zaten biliyorsunuz. Bunu Türkiye'ye taşıyan iş ortaklarımızla, etkinlik ortaklarımızla birlikte buna katkı vermek, Türk gençliğinin spora olan ilgisini destekleyebilmek, çok büyük bir marka olan, parkur olarak zor olsa bile çok büyük bir marka olan İstanbul ve bisiklet sporunu birleştirebilmek, bunu hem ülkemizde hem de uluslararası alanda yaygınlaştırabilmek ve ismini duyurabilmek bizi çok mutlu ediyor” açıklamasını yaptı.

MATHIEU CLANCHIN: ÖNÜMÜZDEKİ 10 SENE SONRA NE KADAR İLERİ GİDECEĞİMİZİ HAYAL BİLE EDEMİYORUM

L’Étape by Tour de France Proje Müdürü Mathieu Clanchin yaptığı konuşmasında, “2024-25 ve şimdi de 2026 yılı... Bisiklet etkinliğinden daha fazlası oldu. Tour de France çok güçlü bisiklet markası. İstanbul gibi olağanüstü bir şehirde köprü kuruyor. Bu iki markayı bir araya getirmek ortak bir hedef. İki kıta arasında bisikletle köprüden geçmek çok kolay. 20 Eylül’de İstanbul ve Türkiye’nin en önemli bisiklet organizasyonuna tanıklık edeceğiz. Dolayısıyla sizlere söylemek isterim ki gittikçe daha iyi bir yere geliyoruz. Önümüzdeki 10 sene sonra ne kadar ileri gideceğimizi hayal bile edemiyorum. Biz güçlü bir aile olarak bugünkü ve ileriki başarılarımızı gerçekleştiriyor olacağız. Her gün giderek büyüyen aile oluyoruz. Bisiklet sporunu insanların günlük hayatlarına katmak için hikayemizi daha da genişleteceğiz” sözlerini sarf etti.

NADIA FANTON: YAŞASIN BİSİKLET, YAŞASIN FRANSIZ - TÜRK DOSTLUĞU

Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Nadia Fanton, “Bu, sınır tanımayan bir tutkunun sembolü. Tour de France, DNA'mıza işlemiş milli bir yapı. Bizleri birleştiren bir organizasyon. Bisiklet yarışı için iki kıta arasındaki bu şehirden daha iyi bir yer olamaz. Türkiye'nin büyük sportif etkinlikleri yapabilme kapasitesinin gelişmesi beni oldukça mutlu ediyor. Tüm paydaşları tebrik ediyorum. Yaşasın bisiklet, yaşasın Fransız-Türk dostluğu” dedi.

YARIŞ BEYKOZ SPOR ORMANI'NDA BAŞLAYACAK

Tour de France'ın ikonik yarış atmosferini İstanbul ile üçüncü kez buluşturacak yarış, 20 Eylül'de Beykoz Spor Ormanı'nda başlayacak.

Bisikletçiler, 52 kilometre ve 105 kilometre uzunluğundaki iki parkurda deneyim yaşayacak.