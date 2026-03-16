Ramazan Bayramı yaklaşırken emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödeme takvimi netleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan çifte ödeme kapsamında SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri maaşlarını ve bayram ikramiyelerini bayramdan önce alacak.

20-22 Mart 2026 tarihleri arasında kutlanacak Ramazan Bayramı öncesinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ödeme takvimini öne çekti. Böylece milyonlarca emeklinin maaşı ve 4 bin TL bayram ikramiyesi 14 Mart itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı.

BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN ÖDEME TARİHLERİ

Bağ-Kur (4B) emeklileri maaş ve bayram ikramiyelerini iki gün içinde alacak. Ödemeler maaş günlerine göre şu şekilde yapılacak:

17 Mart Salı: Maaş günü 25 ve 26 olanlar

18 Mart Çarşamba: Maaş günü 27 ve 28 olanlar

Bu tarihlerde emeklilerin hesaplarına hem maaş hem de bayram ikramiyesi aynı anda yatırılacak.

SSK EMEKLİLERİNE ÖDEMELER BAŞLADI

SSK (4A) emeklileri için ödeme takvimi 14 Mart itibarıyla başladı. Maaş gününe göre ödemeler şu şekilde yapılacak:

14 Mart: Maaş günü 17, 18, 19 ve 20 olanlar

15 Mart: Maaş günü 21, 22 ve 23 olanlar

16 Mart: Maaş günü 24, 25 ve 26 olanlar

EMEKLİ SANDIĞI ÖDEMELERİ

Emekli Sandığı kapsamında maaş alanlar ise bayram ikramiyelerini 19 Mart Perşembe günü tek seferde hesaplarında görecek.

SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ DE BAŞLADI

Mart ayı kapsamında yapılan sosyal yardım ödemeleri de hak sahiplerinin hesaplarına aktarılmaya başlandı. Bakanlık tarafından açıklanan verilere göre:

7,1 milyar TL Evde Bakım Yardımı

1,816 milyar TL Sosyal ve Ekonomik Destek (SED)

Ödemelerin kademeli olarak vatandaşların hesaplarına yatırıldığı bildirildi.