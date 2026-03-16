Alanya’nın Sugözü Mahallesi genç yaşta gelen bir vefat haberiyle sarsıldı. Mahalle sakinlerinden 22 yaşındaki Hüseyin Alanay, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre üç gün önce kalp krizi geçiren Alanay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç yaşta hayatını kaybeden Alanay’ın vefatı başta ailesi olmak üzere yakın çevresi ve mahallede büyük üzüntü yarattı.

MAHALLEDE BÜYÜK ÜZÜNTÜ YARATTI

Merhum Hüseyin Alanay’ın, Sugözü Mahallesi sakinlerinden Cinoğlu Hüseyin Alanay’ın torunu ve ASAT personeli Mehmet Alanay’ın oğlu olduğu öğrenildi. Aynı zamanda Bülbül Soğutma’nın sahibi Murat Bülbül’ün yeğeni olan Alanay’ın vefatı mahallede derin bir üzüntüye neden oldu.

Genç yaşta gelen ölüm haberi sonrası yakınları ve mahalle sakinleri aileyi yalnız bırakmazken, sosyal medyada da Alanay için çok sayıda taziye mesajı paylaşıldı.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Merhum Hüseyin Alanay’ın cenazesi, 17 Mart Salı günü saat 11.00’de kılınacak cenaze namazının ardından Sugözü Pürenlik Mezarlığı’na defnedilecek.

Aile, taziyeleri Sugözü Mahallesi Çinoğlu Sokak’ta bulunan evlerinin yanındaki taziye alanında kabul edecek.