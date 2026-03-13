Emeklilere yönelik yeni bir düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) gündemine geldi. Sunulan kanun teklifine göre belirli şartları taşıyan bazı emeklilere binek otomobil alımında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti sağlanması planlanıyor.

Teklifte yer alan düzenleme, tüm emeklileri kapsayan bir uygulama değil. Öneri, özellikle Bağ-Kur üzerinden emekli olan esnaf ve sanatkârları hedef alıyor.

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Kanun teklifine göre 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında yer alan kişiler ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4/1-b maddesine göre Bağ-Kur’dan emekli olan vatandaşlar bu vergi istisnasından yararlanabilecek.

Buna göre kişinin hem esnaf ve sanatkâr statüsünde bulunması hem de Bağ-Kur üzerinden emekli aylığı alması şartı aranacak.

ÖTV MUAFİYETİ İÇİN SINIRLAMALAR VAR

Teklifte vergi avantajının ticari amaçla kullanılmasını önlemek amacıyla bazı sınırlamalar da yer alıyor. Buna göre emekliler, ÖTV muafiyeti hakkını emeklilik tarihinden itibaren 5 yıl içinde yalnızca bir kez kullanabilecek.

Ayrıca bu kapsamda satın alınan araçlar 5 yıl boyunca satılamayacak veya devredilemeyecek. Böylece vergi avantajının al-sat amacıyla kullanılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

DÜZENLEME HENÜZ YASA HALİNE GELMEDİ

Emeklilere ÖTV’siz araç alımı imkânı sağlayan düzenleme şu an için Meclis’e sunulmuş bir kanun teklifi niteliği taşıyor. Teklifin yasalaşabilmesi için TBMM komisyonlarında görüşülmesi ve Genel Kurul’da kabul edilmesi gerekiyor.

Yasa teklifinin ilerleyen süreçte Meclis gündeminde nasıl şekilleneceği ve kapsamının genişletilip genişletilmeyeceği ise yapılacak görüşmeler sonrası netlik kazanacak.

Özellikle otomobil fiyatlarının yüksek olduğu mevcut piyasa koşullarında, bu tür vergi istisnası teklifleri emekliler ve otomotiv sektörü tarafından yakından takip ediliyor.