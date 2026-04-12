Emekli maaşlarına uygulanan haciz işlemleriyle ilgili uzun süredir tartışılan konuya Yargıtay Hukuk Genel Kurulu son noktayı koydu. Verilen kararda, icra takibi kesinleşmeden yapılan haciz işlemlerinin geçersiz olduğu hükme bağlandı.

HACİZ İÇİN “KESİNLEŞME” ŞARTI

Yargıtay, emekli maaşına haciz uygulanabilmesi için öncelikle icra takibinin kesinleşmiş olması gerektiğini vurguladı. Bu süreç tamamlanmadan ya da aynı anda verilen haciz onaylarının, hukuken geçerli sayılamayacağı belirtildi.

OLAY NASIL GELİŞTİ?

Dosyaya konu olayda bir borçlu, icra takibi başlatılması sonrası haciz korkusuyla ödeme emrini aldı ve aynı gün maaşının haczedilmesine onay verdi. Ancak bu işlemin hukuka aykırı olduğu iddiasıyla konu yargıya taşındı.

İlk derece mahkemesi, takip kesinleşmeden verilen muvafakatin geçersiz olduğuna karar vererek haczi kaldırdı.

YARGITAY SON SÖZÜ SÖYLEDİ

Dosyanın üst mahkemelere taşınmasının ardından Yargıtay 12. Hukuk Dairesi ve son olarak Hukuk Genel Kurulu, aynı yönde karar verdi.

Kurul, borçlunun aynı dilekçede hem borcu kabul edip hem de hacze izin vermesinin, takibin kesinleşmesiyle aynı zamana denk geldiği için geçersiz olduğuna hükmetti.

EMEKLİLER İÇİN KRİTİK GÜVENCE

Bu karar, özellikle emekli maaşlarına yönelik haciz uygulamalarında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Artık borçluların baskı altında veya erken aşamada verdikleri haciz onayları hukuki geçerlilik taşımayacak.