MANİSA’nın Demirci ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası, iki kardeşin ölümüyle sonuçlandı. Şerit ihlali nedeniyle meydana geldiği belirtilen kazada Erol Uçar ile kardeşi Nurten Erdoğan yaşamını yitirirken, diğer otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Sındırgı-Simav kara yolunun Demirci ilçesine bağlı Söğütçük Mahallesi kesiminde meydana geldi.

KARŞI YÖNDEN GELEN OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI

Sındırgı’dan Simav yönüne seyir halinde olan Erol Uçar yönetimindeki 10 ZD 808 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından karşı şeride geçti.

Otomobil, karşı yönden gelen Murathan Gökçe (44) yönetimindeki 06 MGG 62 plakalı araçla çarpıştı. Şerit ihlali sonucu meydana geldiği belirtilen kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

İKİ KARDEŞ KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Erol Uçar ile yanında bulunan kardeşi Nurten Erdoğan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Diğer otomobilin sürücüsü Murathan Gökçe ile araçta bulunan Cihan Gökçe (34) ise kazada yaralandı. İlk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Simav Devlet Hastanesi’ne kaldırılan iki yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

KARDEŞLERİN CENAZELERİ MORGA KALDIRILDI

Erol Uçar ve kardeşi Nurten Erdoğan’ın cansız bedenleri, savcı ve jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Demirci Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaza nedeniyle Sındırgı-Simav kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından yaklaşık 1 saat sonra trafik yeniden normal seyrine döndü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.