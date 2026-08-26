ESKİŞEHİR’in Tepebaşı ilçesinde seyyar satıcılık yapan İ.D. (54), kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, yaralı seyyar satıcı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Kumlubel Mahallesi Dizginler Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bölgede seyyar satıcılık yapan İ.D.’nin yanına henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi geldi.

ARBEDE ÇIKTI, 3 YERİNDEN BIÇAKLANDI

İ.D. ile şüpheli arasında yaşanan arbede sırasında saldırgan bıçakla İ.D.’ye saldırdı. Vücudunun 3 farklı yerinden bıçaklanan seyyar satıcı yaralanırken, şüpheli ise olayın ardından yaya olarak bölgeden kaçtı.

Çevrede bulunan vatandaşların durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan İ.D., daha sonra ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, saldırının nedeninin ve şüphelinin kimliğinin belirlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

SALDIRGAN HER YERDE ARANIYOR

Saldırının ardından yaya olarak kaçan şüphelinin yakalanması için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.