Spiker Ela Rümeysa Cebeci ile eski Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın yargılandığı davanın ikinci duruşmasında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya katılan Cebeci, hem hakkındaki uyuşturucu suçlamalarına hem de Saran ile geçmişte yaşadığı ilişkiye ilişkin açıklamalarda bulundu.

İlk duruşmada savunmasını yapan Sadettin Saran ise mahkeme tarafından sonraki duruşmalara katılmaktan muaf tutulduğu için salonda yer almadı.

SADETTİN SARAN'LA 7 YILLIK İLİŞKİSİNİ ANLATTI

Mahkemede özel hayatına ilişkin soruları yanıtlayan Ela Rümeysa Cebeci, Sadettin Saran ile uzun yıllardır tanıştıklarını belirtti.

İlişkilerinin zaman içerisinde farklı boyutlarda devam ettiğini anlatan Cebeci, Saran ile bir dönem sevgili olduklarını, daha sonra dostluk ilişkisi sürdürdüklerini söyledi.

Cebeci, mahkemede yaptığı açıklamada, "Sadettin Saran 7 yıldır hayatımdadır. Bunun bir kısmı sevgililik bir kısmı dostluktur. Kendisi hala benim için çok değerlidir" ifadelerini kullandı.

İFŞA EDİLEN MESAJLARA AÇIKLIK GETİRDİ

Dava dosyasına giren ve kamuoyunda tartışmalara neden olan WhatsApp yazışmaları da duruşmanın gündemindeydi.

Cebeci, söz konusu mesajların uyuşturucu madde teminine yönelik olmadığını savunarak aralarındaki konuşmaların geçmişte yaşadıkları olaylara, izledikleri filmlere ve kendi aralarında geliştirdikleri esprilere dayandığını ifade etti.

Yazışmaların flört eden iki kişinin kullandığı mizahi bir dil içerdiğini belirten Cebeci, mesajların suç unsuru olarak değerlendirilmesine karşı çıktı.

UYUŞTURUCU SUÇLAMALARINI REDDETTİ

Hakkında yöneltilen uyuşturucu madde ticareti veya temini suçlamalarına da yanıt veren Cebeci, iddiaları kabul etmedi.

Kimseden uyuşturucu madde almadığını ve uyuşturucu kullanmadığını öne süren Cebeci, evinde, üzerinde, kanında ve idrarında uyuşturucu madde tespit edilmediğini savundu.

Hayatı boyunca kokain kullanmadığını da dile getiren spiker, hakkındaki suçlamaların gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.

MAHKEMEDEN BERAATİNİ İSTEDİ

Savunmasının son bölümünde meslek hayatına değinen Ela Rümeysa Cebeci, disiplinli bir yaşam sürdüğünü ve gazetecilik mesleğine önem verdiğini anlattı.

Böyle bir davayla gündeme gelmekten üzüntü duyduğunu ifade eden Cebeci, üzerine atılı suçlamaları reddederek beraatini talep etti.

GÖZLER MAHKEMENİN VERECEĞİ KARARDA

Ela Rümeysa Cebeci ile Sadettin Saran hakkında açılan davada, iki isme de uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ya da sağlama suçlaması yöneltiliyor.

Cebeci'nin ikinci duruşmada yaptığı açıklamalar, özellikle Saran ile geçmişte yaşadığı ilişkiye ve mesajlaşmalarına ilişkin ayrıntılar nedeniyle dikkat çekti.

Dava sürecinde tarafların savunmaları ve dosyadaki deliller değerlendirilecek. Sanıklar hakkındaki nihai karar ise yargılama sonunda verilecek.