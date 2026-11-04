Alanyaspor'un eski futbolcularından Metin Kurt, eşi Hilal Kurt'un vefatıyla sarsıldı. Turuncu-yeşilli takımın 3. Lig'den 2. Lig'e yükseldiği tarihi şampiyonluk kadrosunda forma giyen Kurt'un eşinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.

ACI HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Eski Alanyasporlu futbolcu Metin Kurt, eşi Hilal Kurt'un vefatını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Hilal Kurt'un hayatını kaybetmesi, başta ailesi ve yakınları olmak üzere Alanyaspor ve Yozgatspor camialarında üzüntüyle karşılandı.

CENAZESİ 5 KASIM'DA

Hilal Kurt'un cenazesinin 5 Kasım Perşembe günü kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Cenaze töreninin yapılacağı yer ve saate ilişkin henüz doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

METİN KURT KİMDİR?

6 Mayıs 1980 tarihinde Sivas'ta dünyaya gelen Metin Kurt, Türk futbolunda uzun yıllar profesyonel olarak forma giydi. Özellikle Alanyaspor'da geçirdiği dönem ve turuncu-yeşilli ekibin şampiyonluk kadrosundaki performansıyla tanındı.

Futbol kariyerinde Gaziantepspor, GASKİSpor ve Osmaniyespor gibi takımlarda görev alan Kurt, 2003 yılında Alanyaspor'a transfer oldu.

2003-2004 sezonunda Alanyaspor'un 3. Lig'de şampiyon olarak 2. Lig'e yükselmesinde pay sahibi olan futbolcu, o sezon ligde 27 karşılaşmada forma giyerek 10 gol kaydetti.

ALANYASPOR'UN ŞAMPİYON KADROSUNDA YER ALDI

Metin Kurt, 2003-2004 sezonundan itibaren uzun süre Alanyaspor forması giydi. Turuncu-yeşilli ekiple elde ettiği şampiyonluğun ardından da futbol kariyerini sürdürdü.

Alanyaspor'dan ayrıldıktan sonra Karabükspor, İskenderun Demir Çelikspor, Körfezspor, Zonguldak Kömürspor ve Yozgatspor gibi kulüplerde oynadı.

Kurt, 2011-2012 sezonunda yeniden Alanyaspor kadrosunda yer aldı.

YILLAR SONRA ALANYASPOR'U ZİYARET ETMİŞTİ

Metin Kurt'un Alanyaspor ile bağı, futbolculuk kariyerinin ardından da devam etti.

2022 yılında Alanyaspor'un Sivasspor deplasmanı öncesinde, eski takım arkadaşı Kenan İmirhan ile birlikte turuncu-yeşilli ekibin kamp yaptığı oteli ziyaret eden Kurt, dönemin kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu ile bir araya gelmişti.

Ziyarette eski takımına başarı dileklerini ileten Kurt, Alanyaspor'un şampiyonluk yıllarını yaşayan isimlerden biri olarak yeniden gündeme gelmişti.

Eşi Hilal Kurt'un vefatıyla büyük acı yaşayan Metin Kurt'a, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.