Soğan fiyatı tavan yaptı

GEÇTİĞİMİZ hafta soğanın yüzde 40'ında ortaya çıkan hastalık fiyatlara da yansıdı. Depolarda çürüyen kuru soğanlar, rekoltenin düşmesiyle birlikte fiyatını neredeyse ikiye katladı. Parakende olarak 2.5 liradan satılan kuru soğanın fiyatı, bugün itibariyle 4 TL'ye kadar yükseldi. Fiyattaki artışa en büyük sebep hastalık sonrası ürün azalması olarak gösterilirken, Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan duruma çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

"Mani olmak çok zor"

Soğandaki durumun arz ve taleple doğrudan ilişkili olduğuna dikkati çeken Tavşan, "Piyasaya iç tüketim ve dış ticaretin talep ettiği kadar ürünü sunmamız gerekiyor. Bu dengede bir bozulma olduğu zaman fiyatların yükselmesine veya düşmesine mani olmak çok zor" dedi.

"Bakanlığın müdahale etmesi gerekiyor"

Bu yıl soğan ve patateste bir çeşit hastalık bulunduğunu belirten Tavşan, hastalık sonrası yeterli rekoltenin oluşmadığını ifade ederek, depolardaki malların tehlikede olduğunun sinyalini verdi. Tavşan, soğandaki bu durumun dengeleri değiştireceğine vurgu yaparak, "Özellikle güney kesimlere ihracatımız da var. Ondan dolayı maalesef şu anda dengeler bozularak yükselme sürecine geçti. Buna yetkilerin tedbir alması gerekiyor. Çok yükselirse bu sefer halkın alım gücüyle ilgili sıkıntı yaşanabilir. Patates ve soğan da halkın temel tüketim maddeleri arasında. Onun için dikkat edilmesi lazım ve bakanlığımızın da depolara dikkat etmesi gerekir. Herhangi bir suni yükseltme konusu varsa bakanlığımızın bu konuda yetkisi var ve müdahale eder diye düşünüyorum" diye konuştu.

"Başka çare yok"

Soğanın fiyatının geçtiğimiz en hafta 2.5 lira olduğunu anımsatan Tavşan, "Bir anda böyle bir yükselme oldu. İnşallah spekülatiftir ve bir an önce geçer ama öyle gözüküyor ki kolay geçeceğe benzemiyor. Tedbir almak lazım. Gerekirse tabi ithalat da yapılabilir veya ihracat bazı ürünlerde kısıtlamaya gidebilir. Başka çare yok. Çünkü tüketiciyi korumak zorundayız" ifadelerini kaydetti.

Fiyatların Antalya'da şu anda 3.5 TL olduğunu belirten tüccarlar da durumdan memnun olmadıklarını ifade etti. Hastalık sonrası soğan oranında düşüş yaşandığını kaydeden tüccarlar, fiyatın ilerleyen sürede artacağı ön görüsünde bulundu.