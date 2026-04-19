İstanbul Bebek’te bir eğlence mekanında yaşandığı öne sürülen olay, gece hayatında güvenlik ve dolandırıcılık tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. İddiaya göre bir iş adamı, tanıştığı kadın tarafından evinde tehdit edilerek yüksek miktarda ödeme yapmak zorunda bırakıldı.

TANIŞMA SONRASI EVE GEÇTİLER

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, iş adamı Ş.T., eğlence mekanında tanıştığı A.K. isimli kadınla bir süre sohbet etti. Gecenin ilerleyen saatlerinde kadının “Senin evine gidelim” teklifini kabul eden Ş.T., birlikte evine geçti.

UYUŞTURUCU TALEBİ VE ŞÜPHELİ SÜREÇ

Eve geldikten sonra kadının, iş adamından uyuşturucu temin etmesini istediği öne sürüldü. Ş.T.’nin bu talebi reddetmesi üzerine kadının, “O zaman ben kendim için isteyeyim” dediği iddia edildi.

Kısa süre sonra adrese gelen bir kişi üzerinden madde temin edildiği ve olayın seyrinin bu noktadan sonra değiştiği ileri sürüldü.

“BORCUNU DA ÖDEYECEKSİN” İDDİASI

İddiaya göre A.K., iş adamına hem o an alınan madde için hem de daha önceden kaldığını öne sürdüğü 50 bin TL’lik borcun ödenmesini istedi. Ş.T.’nin bu talebe karşı çıktığı ancak polise ihbar edilmekle tehdit edildiği öne sürüldü.

Yaşanan baskı sonrası iş adamının ödemeyi yaptığı, ardından kadını evden çıkardığı iddia edildi.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLAYABİLİR

Olayla ilgili resmi makamlara yansıyan bir başvuru olup olmadığına dair net bir bilgi bulunmazken, benzer durumlarda mağdurların emniyet birimlerine başvurması ve hukuki süreci başlatması önem taşıyor.