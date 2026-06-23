Nijerya'da yaşayan Ojo Eghosa Kingsley'in hesabına, First Bank tarafından yapılan hata sonucu yaklaşık 1,5 milyar Naira (yaklaşık 1 milyon Euro) yatırıldı. Yetkililere göre Kingsley, paranın yanlışlıkla gönderildiğini bildirmesine rağmen iade etmek yerine farklı hesaplara transfer ederek kullandı.

Mahkeme sürecinde suçlamaları kabul eden Kingsley hakkında bir yıl hapis cezası verildi. Mahkeme ayrıca kalan yaklaşık 272 milyon Naira'nın da bankaya geri ödenmesine hükmetti. Soruşturma sırasında paranın büyük bölümü geri alınırken, eksik kalan kısmın tahsili için de karar çıkarıldı.

HAPİS Mİ, İADE Mİ?

Nijerya basınında yer alan bazı haberlerde Kingsley'in, kalan parayı geri ödemek yerine bir yıl hapis yatmayı tercih ettiğinin mahkemede ifade edildiği öne sürüldü.

Ancak daha sonra yayımlanan bir doğrulama raporunda bu iddianın yanıltıcı olduğu belirtildi. Rapora göre mahkeme kararında sanığın "parayı vermemek için özellikle hapsi seçtiğine" dair resmi bir kayıt bulunmuyor. Buna rağmen Kingsley'in yanlış yatırılan parayı kullanması nedeniyle mahkûm edildiği ve kalan tutarı geri ödemekle yükümlü tutulduğu doğrulandı.

Olay, Nijerya'da bankacılık sistemindeki hatalar ve yanlışlıkla gönderilen paraların hukuki sorumluluğu konusunda geniş tartışma yarattı. Hukukçular, yanlışlıkla hesaba geçen paranın sahibine ait olmadığını ve harcanmasının suç teşkil edebileceğini hatırlatıyor.