Günün ilk sürprizi çalışma arkadaşlarından geldi. Ofiste hazırlanan kutlama ile karşılaşan Topal, yapılan jest karşısında mutluluğunu gizleyemedi. Renkli anların yaşandığı kutlamada pasta kesilirken, ekip arkadaşları keyifli anlar yaşadı. Kutlamalar bununla da sınırlı kalmadı. Akşam saatlerinde yakın arkadaşlarıyla bir araya gelen Topal için bu kez doğum günü yemeği organize edildi. Samimi sohbetlerin eşlik ettiği gecede bir kez daha pasta kesilirken, neşeli anlar objektiflere yansıdı. Yeni yaşına sevdikleriyle birlikte girmenin mutluluğunu yaşayan Damla Topal, kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti. Keyifli anlara sahne olan kutlamalar, hatıra fotoğraflarıyla ölümsüzleştirildi. Cemali AYDINOĞLU

