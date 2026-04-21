​Saadet Partisi Alanya İlçe Başkanı Hüseyin Sarıca, yerel yönetimlere yönelik gerçekleştirilen yargı süreçleri ve gündemdeki siyasi gelişmelere ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Sarıca, suç işleyen herkesin cezasını çekmesi gerektiğini vurgularken, uygulama biçimindeki eşitsizliklere dikkat çekti.

OPERASYONLARDA ÇİFTE STANDART İDDİASI

​Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik gerçekleştirilen şafak operasyonlarını ve gözaltı biçimlerini eleştiren Sarıca, benzer iddiaların odağındaki diğer belediyelere neden aynı hassasiyetin gösterilmediğini sordu. Sarıca, Elazığ Belediyesi hakkındaki yolsuzluk iddialarını örnek göstererek şunları söyledi:

​"Beşiktaş Belediyesi’ne uygulanan muamele ortada. Şafak operasyonları, sert gözaltı süreçleri… Peki aynı durum diğer belediyeler için de geçerli mi? Örneğin; Elazığ Belediyesi’nde 80 adet çöp kamyonunun 3 yıllık kiralanması için yaklaşık 500 milyon liralık bir ihale verildiği iddia ediliyor. Oysa 80 tane çöp kamyonunu 150 milyona satın alabileceğiniz halde, bu işlemle belediyenin zarara uğratıldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu. Dosya savcılıkta bekletiliyor. Beşiktaş’a uygulanan yöntem neden Elazığ’a uygulanmıyor?"

​"BELEDİYE BAŞKANININ BOYNU EĞDİRİLEMEZ"

​Hukukun nezaket ve usul çerçevesinde işlemesi gerektiğini belirten Sarıca, "Belediye başkanlarını hemen tutuklamak zorunda değilsiniz. Görevinden alırsınız, yurt dışı yasağı koyarsınız, tahkikat devam eder. Suçluysa cezaevine gönderirsiniz. Bir tane AK Partili belediye başkanı şafak operasyonuyla evinden alınıp boynu eğdirilerek arabaya bindirildi mi? Bu yaklaşım toplumdaki adalet duygusunu zedeliyor" ifadelerini kullandı.

​"MÜCAHİTLER MÜTEAHHİT OLDU"

​Siyasetin kişisel adaylık hesaplarına göre şekillenmemesi gerektiğini vurgulayan Sarıca, çözümün ahlak ve maneviyat eksenli bir yönetim anlayışı olduğunu ifade etti. Refah Partisi dönemindeki belediyecilik anlayışını hatırlatan Sarıca, sözlerini şöyle sürdürdü:

​"Biz belediyeyi aldığımızda 'Rüşveti alan da veren de melundur' tabelasını astık. Daha sonra bu tabelalar indirildi; o zamanın mücahitleri müteahhit oldular, zengin oldular, her şeye müsait hale geldiler. İnşallah Saadet Partisi iktidarında belediyeler bize geçince yine o tabelayı asacağız. Yanına da 'Önce Ahlak ve Maneviyat' tabelasını ekleyeceğiz. Ahlak ve maneviyat olmadan ne adaleti ne de ülkenin diğer problemlerini düzeltebiliriz. Unutulmamalıdır ki; hukuk adalet ve vicdanın emrinde kullanılmazsa, günü gelir dönüp sahibini vurur" şeklinde konuştu.

Muhabir: Bircan Subaşı