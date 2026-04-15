BEŞİNCİ Antalya Diplomasi Forumu (ADF2026), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın ev sahipliğinde, 17-19 Nisan tarihlerinde Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek turizm bölgesindeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. 17 Nisan Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açılış konuşmalarıyla başlayacak zirveye, 20'nin üzerinde cumhurbaşkanı ve başbakan düzeyinde devlet başkanları, 40'ın üzerinde ülkeden dışişleri bakanları ağırlıklı olmak üzere çok sayıda bakan katılım gösteriyor.

EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ SAVAŞ OLACAK

150 civarında ülkeden devlet görevlileri, politikacılar, akademisyenler ve sivil toplum örgütlerinin yöneticilerinin de bulunacağı zirvede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve kabineden birçok bakan, bakan yardımcıları, milletvekilleri ve üst düzey bürokratlar yer alacak. En önemli gündem maddesi olarak İran Savaşı ve savaşın küresel ve bölgesel etkilerinin konuşulacağı zirvede, İsrail'in işgal politikası ile Gazze ve Lübnan'a saldırıları, Rusya-Ukrayna savaşı, NATO'nun geleceği, Avrupa güvenlik mimarisi, Pakistan-Afganistan sınır hattındaki gerilimler ele alınacak.

DEVLET BAŞKANLARI VE BAŞBAKANLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hakan Fidan ile ikili görüşmelerin de gerçekleştirileceği zirveye katılacak liderler şöyle: "Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Sıljanovska-Davkova, Somali Cumhurbaşkanı Hassan Sheıkh Mohamud, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev, Moldova Cumhurbaşkanı Maıa Sandu, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmad Al-Sharaa, Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Assoumanı Azalı, Burundi Cumhurbaşkanı Evarıste Ndayıshımıye, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felıx-Antoıne Tshısekedı Tshılombo, Sırbistan Cumhuriyeti Başbakanı Djuro Macut, Pakistan Başbakanı Muhammad Shehbaz Sharıf, Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhıdze, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdul Hamıd Dbeıbeh, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrıı Sybıha, Irak Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Husseın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Nechırvan Idrıs Barzanı, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı, Siyasi ve Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü Başkanı Saeed Khatıbzadeh."

KATILIM SAĞLANACAK BAZI ÜLKELER

Foruma katılacak ülkeler arasında Sudan, Çad, Bahreyn, Afganistan, Libya, Malezya, Azerbaycan, Suriye, Cezayir, Ukrayna, Güney Sudan, Sierra Leone, Güney Afrika, Zimbabve, Norveç, Brezilya, Hırvatistan, Kosta Rika, Ürdün, Mısır, Kırgız Cumhuriyeti, Letonya, Özbekistan, Avusturya, Bosna Hersek, Nijerya, Mozambik, Yunanistan, Moğolistan, Litvanya, Endonezya, Sırbistan, KKTC, Karadağ, Burundi, Tacikistan, Kongo, Arnavutluk, Bolivya, Kosova, Irak, Singapur, Almanya, Birleşik Krallık, İsviçre, Namibya, Finlandiya, Slovak Cumhuriyeti, Bahamalar, Gine-Bissau Cumhuriyeti, Fransa, Kamboçya, Guatemala, Gine, Sudan, Pakistan, Zambiya, Romanya, Uganda, Ruanda, Portekiz, Türkmenistan, İran, Gambiya, Yemen, Meksika, İrlanda, İzlanda, Ermenistan, Bulgaristan, Kosova, Lüksemburg, Kazakistan, Bosna Hersek gibi ülkeler bulunuyor.

GİDEREK ARTAN BİR ÖNGÖRÜLMEZLİK

ADF2026'dan yapılan açıklamada, jeopolitik gerilimler, değişen güç dengeleri, yükselen ticaret engelleri ve çok taraflılık üzerinde yoğunlaşan baskı karşısında mevcut küresel ortama, giderek artan bir öngörülemezliğin damga vurduğu belirtildi. Bu yılın temasının 'Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Başetmek' olduğu belirtilen açıklamada, temanın daha iyi bir gelecek inşa edebilmek için sorunları öngörebilmenin ve etkin biçimde ele alabilmenin önemine vurgu yapıldığı ifade edildi. Açıklamada, "Bu tema, risklerin ve fırsatların tespiti, stratejilerin geliştirilmesi ve elde edilen birikimin somut eylemlere dönüştürülmesi yoluyla gelişmelerin önünde yer alınması gerekliliğinin altını çizmektedir" denildi.

ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ VE DİYALOĞUN ÖNEMİ

Çatışmaların çözümsüz kalmaya devam etmesi, kutuplaşmanın derinleşmesi ve stratejik rekabetlerin yaygınlaşmasının, dünya genelinde pek çok kritik sorunun insanları etkilemeyi sürdürmesine neden olduğu kaydedildi. Bu sınamaların aşılabilmesi ve daha kapsayıcı, adil ve etkin bir uluslararası sisteme doğru ilerlenebilmesi için uluslararası işbirliği, diyalog ve dayanışmanın güçlendirilmesi büyük önem taşıdığı vurgulandı. Açıklamanın devamı şöyle: "ADF2026; liderleri, karar alıcıları, diplomatları, akademisyenleri, iş dünyasından uzmanları, medya ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirerek, belirsizlikleri en iyi şekilde yönetmenin, aciliyet arz eden sorunları ele almanın ve gelecekteki sınamalara hazırlanmanın yollarını araştıracaktır. Katılımcılar, açılış konuşmaları, panel tartışmaları, etkileşimli oturumlar ve ikili görüşmeler aracılığıyla küresel eğilimleri ve bölgesel dinamikleri tartışacak, olası çözümler hakkında fikir teatisinde bulunacak ve en iyi uygulama örneklerini paylaşacaklardır. Forum, diyaloğun teşviki, güvenin yeniden tesisi ve daha güçlü bir işbirliği içine girilmesi bakımından bir kez daha önemli bir platform teşkil edecek; gelecek nesiller için daha barışçıl, istikrarlı ve dayanıklı bir dünyanın inşasına yönelik yol haritasının şekillendirilmesine katkı sağlayacaktır."

KATILIMCI ULUSLARARASI STÖ'LER

NATO ve Birleşmiş Milletler'e de bağlı birçok uluslararası kuruluştan da temsilci ve katılımcıların yer alacağı zirvede, çok sayıda uluslararası sivil toplum örgütünden bazıları şöyle: "Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Ligi, Aşırıcılık ve Şiddet İçeren Aşırıcılıkla Mücadele Uluslararası Mükemmeliyet Merkezi, Türk Kültür Ve Miras Vakfı, Bölgesel İşbirliği Konseyi, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi, Sasakawa Barış Vakfı, Türk Yatırım Fonu, İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı, BM Dünya Gıda Programı, ABD/Ortadoğu Projesi (Us/Mep) Düşünce Kuruluşu, Uluslararası Kriz Grubu, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu, And Topluluğu, Kimyasal Silahların Yasaklanması Teşkilatı, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi, Uluslararası Kızılhaç Ve Kızılay Dernekleri Federasyonu, BM Çevre Programı, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi, Türk Devletleri Teşkilatı, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (Türkpa)."

Kaynak: DHA