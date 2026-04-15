EMNİYET Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Alanya İlçe Başkanlığı, 2019 yılında Kuzey Irak’ta teröristlerle girilen şehit olan Uzman Çavuş Zekeriya Zencirli’nin şehadetinin 7. yıl dönümünde, anma programı düzenleneceğini açıkladı. 15 Mayıs Cuma günü gerçekleştirilecek programın, Cuma namazına müteakip Alanya Garnizon Şehitliği’nde düzenleneceği belirtildi. Program kapsamında şehit Zencirli’nin kabri başında Kur’an-ı Kerim tilaveti yapılacağı ve dualarla yâd edileceği ifade edildi. EMŞAV Alanya İlçe Başkanlığı tarafından hazırlanan anma afişlerinin, Alanya genelinde yoğun kullanılan ana arterler, merkezi noktalar ve mahallelerde bulunan otobüs duraklarına asıldığı bildirildi. Yapılan bu çalışma ile anma programının daha geniş kitlelere duyurulması ve vatandaşların programa katılımının artırılması hedefleniyor.

‘TÜM HALKIMIZ DAVETLİDİR’

EMŞAV Alanya İlçe Başkanı Hakan Çoban, yaptığı açıklamada, “Aziz şehidimiz Zekeriya Zencirli’yi rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu anlamlı günde şehidimizi dualarla yâd etmek üzere tüm vatandaşlarımızı anma programımıza davet ediyoruz. Programın ardından katılımcılarımıza yemek ikramımız da olacaktır. Aziz şehitlerimizin hatırasını yaşatmak ve birlik beraberliğimizi pekiştirmek adına tüm halkımızın katılımı bizler için büyük önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

Kaynak: EMŞAV/BÜLTEN