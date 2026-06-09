Alanya’da tarımsal üretimin can damarlarından biri olan Dimçayı Sulama Hattı'nda devam eden yenileme çalışmaları nedeniyle yaşanan su kesintisi, üreticileri zor durumda bırakırken, beklenen açıklama Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe’den geldi. Göktepe, yapılan görüşmeler ve alınan bilgiler doğrultusunda sulama suyunun en geç 10 gün içerisinde yeniden çiftçilere ulaştırılacağını duyurdu.

Özellikle yaz aylarının başlamasıyla birlikte artan sulama ihtiyacı nedeniyle üreticilerin büyük sıkıntı yaşadığını belirten Göktepe, sürecin yakından takip edildiğini ve ilgili kurumlarla sürekli temas halinde olduklarını söyledi.

ÇELİK BORU DEĞİŞİMİ UZADI

Dimçayı sulama hattında yürütülen çelik boru değişim çalışmalarının planlanandan uzun sürmesi nedeniyle bölgedeki birçok tarım arazisine su verilemedi. Özellikle avokado, muz, narenciye ve sebze üreticileri, sıcak havaların etkisini artırdığı dönemde sulama yapılamamasının ürünlere zarar verebileceğini dile getirdi.

Su sıkıntısının devam etmesi halinde verim kaybı yaşanabileceği yönündeki endişeler artarken, üreticiler çalışmaların bir an önce tamamlanmasını talep etmişti.

GÖKTEPE: “SABIR GÖSTEREN ÇİFTÇİLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Konuya ilişkin açıklama yapan Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, yaşanan süreçte anlayış gösteren çiftçilere teşekkür etti.

Göktepe, “Dimçayı sulama hattında devam eden çalışmalar nedeniyle üreticilerimiz bir süredir sıkıntı yaşıyor. Bu süreçte sabır gösteren çiftçilerimize ve sahada gece gündüz çalışan ekiplerimize teşekkür ediyorum. Sorunun çözümü için gerekli tüm girişimleri yaptık ve süreci yakından takip ediyoruz” dedi.

10 GÜN İÇİNDE SU VERİLECEK

Yetkililerle yapılan görüşmelerden olumlu sonuç aldıklarını belirten Göktepe, sulama hattındaki çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğini ifade etti.

“Yetkililerden aldığımız bilgiye göre çalışmalar en geç 10 gün içerisinde tamamlanacak. Hattın yeniden devreye alınmasıyla birlikte üreticilerimiz sulama suyuna kavuşacak” diyen Göktepe, çiftçilerin biraz daha sabırlı olmalarını istedi.

TARIMSAL ÜRETİM İÇİN HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Dimçayı Sulama Hattı, Alanya’nın tarımsal üretim yapılan birçok mahallesine su sağlayan en önemli altyapı yatırımları arasında yer alıyor. Özellikle örtü altı üretim, tropikal meyve yetiştiriciliği ve narenciye bahçeleri için büyük önem taşıyan sulama sistemi, binlerce dönüm tarım arazisinin verimli şekilde üretime devam etmesini sağlıyor.

Üreticiler ise çalışmaların tamamlanmasının ardından suyun yeniden verilmesiyle birlikte ürün kayıplarının önüne geçilmesini umut ediyor.

ÇİFTÇİLER BEKLEYİŞTE

Alanya genelinde çok sayıda üretici, sulama hattının yeniden devreye alınacağı tarihi beklerken, gözler çalışmaların yürütüldüğü bölgelerdeki son duruma çevrildi. Çiftçiler, verilen sürenin ardından suyun yeniden arazilere ulaşmasının tarımsal faaliyetlerin devamı açısından kritik önem taşıdığını belirtiyor.