ALANYA’NIN göz bebeği, doğanın bize en cömert hediyesi olan Dim Çayı, ne yazık ki son günlerde sel felaketinin hırçın yüzüyle sarsıldı. Bölge ekonomisinin kalbi olan işletmelerimiz, sadece suyun gücüyle değil, maddi boyutu dudak uçuklatan bir yıkımla karşı karşıya kaldı. Bu zor günlerde, emeğiyle bölgeye değer katan tüm esnafımıza en içten geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Ancak artık sadece ağıt yakma vakti değil; bu acı tecrübeyi, Dim Çayı’nı daha sağlam ve modern temeller üzerine inşa etmek için bir dönüm noktası kabul etme vaktidir. Bilimin ışığında yeni bir planlama: Yaşanan bu yıkım, bölgede bilimin ve tekniğin ışığında yeni bir planlamanın artık kaçınılmaz olduğunu göstermiştir. Dim Çayı’nı sadece bir mesire alanı olmaktan çıkarıp, uluslararası standartlarda bir turizm destinasyonu haline getirebiliriz. Mimarlar Odası gibi yetkin kurumların öncülüğünde hazırlanacak bütüncül bir proje, bölgenin kaderini değiştirecektir. Bu noktada önümüzde başarılı bir örnek var, Eskişehir Porsuk Çayı. Orada uygulanan kentsel tasarım vizyonu, Dim Çayı’nın eşsiz doğal yapısına uyarlanarak bölgeye modern bir çehre kazandırabilir. Taşkın riskinin sıfıra indirildiği, güvenlik tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı, sağlıklı bir altyapıyla desteklenmiş yürüyüş yolları ve mini parklarla donatılmış bir Dim Çayı, Alanya turizminin yeni yüzü olabilir. Bu dönüşümün en hassas noktası ise kuşkusuz yıllardır bu bölgenin yükünü sırtlayan emektar esnafımızdır. Yapılacak rehabilitasyon çalışmalarında mevcut işletmecilerimizin mülkiyet ve işletme hakları titizlikle korunmalı, hiçbir esnafımız mağdur edilmemelidir. Aksine, yapılacak bu estetik ve güvenli düzenleme, esnafımızın işletme değerini katlayarak artıracaktır. Elbette böyle devasa bir projenin hayata geçmesi için kurumlar arası tam bir eşgüdüm gerekiyor. Alanya Kaymakamlığı, Orman Müdürlüğü, DSİ, Büyükşehir ve Alanya Belediyesi aynı masada buluşmalıdır. Bu koordinasyonun sağlanması noktasında, bölgenin sorunlarına hakimiyetiyle bilinen Sayın Kaymakamımız Şakir Öner Öztürk’ün öncülük ederek "düğmeye basması" Alanya halkının ortak beklentisidir. İşin yatırım ve resmi izinler kısmında ise iktidar gücünün desteği büyük önem arz ediyor. Alanya için gösterdiği samimi çabaya ve enerjisine bizzat tanıklık ettiğimiz AK Parti Alanya İlçe Başkanı Sayın Mehmet Şarani Tavlı’nın, Ankara nezdinde gerekli çalışmaları yaparak bu projeye can suyu vereceğine inancımız tamdır. Şimdi felaketin yaralarını sararken, daha iyisini, daha güzelini ve daha güvenlisini inşa etmek için el ele verme vaktidir. Dim Çayı, doğru bir mimari planlama ve kararlı bir yerel yönetim iradesiyle küllerinden yeniden doğabilir. Esen kalın...