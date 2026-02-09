SON günlerde yasadışı kumar ve benzeri kirli işleri yapan kişilerin hedefi öğrenciler ve dar gelirli gençler. IBAN üzerinden yapılan para transferlerinden belirli bir miktar harçlık karşılığı dolandırıcılık yapılıyor ve sonunda olan bu hesapların sahiplerine oluyor.

İçişleri Bakanlığı bu anlamda her hafta onlarca çeteyi yakalıyor ama emeksiz kazanma modası bu kirli çeteler arasında öyle yaygın ki, gün geçmesin bir mağduriyet yaşanmasın.

Burada asıl sorulması gereken şu: Sen neden kendi hesabına havale kabul etmiyorsun da bana ihtiyaç duyuyorsun?

Yaşanan mağduriyetler hapse konulmaktan öte, bozulan sicilinizle bir daha asla devlet kapısına girip iş sahibi olmanızı imkansız hale getiriyor.

Belki üniversitede okuyorsun ve cep harçlığın yok ama ne olursa olsun geleceğini karartmamak anlamında suç içeren her şeyden uzak durmak, her türlü hayat şartlarında kirlenmeden pırıl pırıl kalmak sana gelecekte özlediğin hayatı sunacaktır.

Gelelim bu çeteler nasıl çalışıyor ve tuzakları nasıl kuruyor...

Bu yapılar genellikle sosyal medya platformlarında, oyun gruplarında veya "öğrenciye ek gelir" adı altında açılan ilanlarla karşınıza çıkıyor.

Başlangıçta her şey çok masum görünüyor; sanki sadece bir bankacılık işlemine aracılık ediyormuşsunuz gibi bir hava yaratıyorlar. "Sadece hesabına yatan parayı şu IBAN'a göndereceksin, karşılığında komisyonunu alacaksın" diyerek sizi bir "para kuryesi" haline getiriyorlar.

O an cebinize giren birkaç bin lira, aslında sizin geleceğinizin ipotek altına alınması demektir. Çünkü o paranın kaynağı ya bir dolandırıcılık suçudur ya da yasadışı bahis parasıdır.

Sistem şöyle işler: Suçlu, izini kaybettirmek için sizin temiz geçmişinizi ve banka hesabınızı kalkan olarak kullanır. Bir gün polis kapınızı çaldığında, o paranın asıl sahibi çoktan ortadan kaybolmuştur ve hukuk önünde tek sorumlu olarak siz kalırsınız.

Maddi zorluklar içinde olabilirsiniz, okul masrafları belinizi büküyor olabilir; ancak alın teri dökmediğiniz ve emek vermediğiniz hiçbir kazanç yasal değildir ve adli sicil kaydınıza işlenecek bir "kara leke"den daha değerli değildir.

Devletin güvenlik birimleri ve bankalar, bu tür şüpheli para hareketlerini yapay zeka ve sıkı denetimlerle anında tespit ediyor. Hesabınız bir kez bu işlere karıştığında, sadece hapis riskiyle değil, aynı zamanda bankacılık sisteminden tamamen dışlanma tehlikesiyle de karşılaşırsınız.

Yarın bir gün memur olmak istediğinizde, iyi bir şirkette işe girmeye çalıştığınızda veya bir kredi çekmek istediğinizde, karşınıza çıkan o sicil kaydı tüm kapıları yüzünüze kapatacaktır. Unutmayın ki, helal olmayan ve alın teri dökülmeden teklif edilen her kazanç, beraberinde büyük bir bedel getirir.

Alanya'nın pırıl pırıl gençleri olarak, size uzatılan bu zehirli şekerlere kanmayın; bugünün kısa gün karı için yarının aydınlık günlerini feda etmeyin. Esen kalın...