ALANYA Belediye Meclisi’nin şubat ayı toplantısını takip ederken şunu düşündüm: Alanya nihayet o meşhur “şantiye” dönemine girdi. Hani hep deriz ya, “Bir şeyler değişsin ama hayatım da hiç aksamasın.” Maalesef öyle olmuyor; konfor için önce biraz toz yutmak, biraz çile çekmek gerekiyor.

İşte bu haftaki mecliste de ana gündem, sokağa çıktığımızda hepimizin gördüğü o kazılmış yollar ve bitmek bilmeyen altyapı mesaisiydi.

Mecliste en dikkat çeken anlardan biri, MHP sözcüsü Kayhan Balta’nın Başkan Özçelik’e seçim dönemindeki o meşhur “yol ortasında balık tutma” videosunu hatırlatmasıydı. Mizahi göndermelerin siyasetteki etkisi asla unutulmaz dedirten bir hatırlatmaydı. Malum, o zamanlar o görüntüler uzun süre Alanya gündemini meşgul etmişti; bugünlerde muhalif kanadın benzer görüntüler paylaşarak Alanya’da manzaranın aynı olduğunu ileri sürmesi Kayhan Balta tarafından bir kez daha meclis çatısı altında dile getirildi.

Başkan Özçelik bu eleştiriye çok net bir yanıt verdi: “O zaman yollar sahipsizlikten ve bakımsızlıktan öyleydi, şimdi ise hizmet için kazılıyor.” Yani diyor ki; “Evet, şu an Mahmutlar’da, Kestel’de, Atatürk Caddesi’nde canımız sıkılıyor, arabalarımız sarsılıyor ama bu iş bittiğinde Alanya’nın altı da üstü de kurtulacak.” Vatandaşın sitemine razı olduğunu söyleyen Başkan, işin sonundaki konfora güveniyor. Sabredeceğiz, göreceğiz.

Şehrin vitrini olan Atatürk Caddesi şu sıralar tam bir sınav veriyor. Kurumlar koordineli bir şekilde çalışıyor ama esnafın ve sürücülerin sabrı da takdir edilmeli. Başkan’ın ifadesine göre bu çalışmalar bir “siyaset malzemesi” olmamalı. Haklılık payı var; altyapı siyaset üstü bir mesele. Ancak vatandaşın nerede, ne çalışması yapıldığını daha net bilmesi gerektiği eleştirisi de yabana atılacak cinsten değil. Çalışmalarda aydınlatma ve kaldırımların sezona yetişmeyeceği endişesi de muhalefet tarafından dile getirildi.

Deniz kirliliğine sebep olan otellerin varlığı ise başka bir tartışma konusuydu. Aslında aylar önce atık su arıtma tesislerinin denizi kirlettiği iddiası tartışılmış ve ASAT Genel Müdür Yardımcısı meclis salonunda yaptığı toplantıda bu otellere yüzeysel vurgu yapmıştı. Yeni Alanya’nın manşetinde yer alan arıtma tesisleriyle ilgili haberde tesislerin analiz raporları yer almış ve teknik detaylarla kirliliğin başka sebeplerine vurgu yapılmıştı. O otellerin isimlerinin kamuoyuna açıklanması yönünde meclis toplantısı sonrası bir kamuoyu oluştu. Ancak tesislere gerekli uyarının yapıldığı ve belirli bir süre verildiği de bir gerçek. O talimatlar yerine getirilmediği takdirde tesislerin deşifre edileceğini düşünüyorum.

Meclisin en can alıcı uyarısı ise Oba Mahallesi’ne yapılacak ek hastane binasıyla ilgiliydi. AK Parti tarafı bu yatırım için iktidara teşekkür ederken, Başkan Özçelik çok yerinde bir teknik uyarıda bulundu: “Otopark yapmazsanız trafik felç olur.”

Gerçekten de bölgeyi bilenler hak verecektir; altına çok katlı otopark koymadan dev bir bina dikmek, trafiği kamu eliyle kilitlemek demek. Başkan, “Bizi dinlemiyorlar, bari siz iletin” diyerek topu iktidar temsilcilerine attı. Umalım ki bu ses duyulur; zira şifaya giderken trafik stresinden hasta olmak istemeyiz.

Sonuç Olarak...

Alanya Belediyesi mali tabloyu toparlamış, piyasa borçlarını eritmiş görünüyor. Şimdi ise asıl büyük sınav “şehircilik” alanında veriliyor. Kentsel dönüşümden kıyı planlarına kadar çok iş var. Başkan Özçelik’in dediği gibi; “İşler bittiğinde vatandaş rahat edecek.” Alanyalı olarak bizim tek dileğimiz, o “bitiş” tarihinin çok uzak olmaması.

Esen kalın...