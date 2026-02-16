Milyonlarca araç sahibini bezdiren, kaza sonrası hasar ve değer kaybı süreçlerindeki belirsizlikler sona eriyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) attığı radikal adımla, trafik kazalarını fırsata çeviren aracı ve komisyoncu sistemine neşter vuruluyor. Alanya’daki sürücüleri de yakından ilgilendiren bu devrim niteliğindeki düzenleme ile vatandaşın cebinden haksız yere çıkan paraların önüne geçilmesi hedefleniyor.

PİLOT UYGULAMA İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Resmî Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle birlikte, hasar yönetiminde "Sıralı Eksper Atama" dönemi resmen başlıyor. Sistemin işleyişini test etmek amacıyla 1 Nisan 2026 itibarıyla Ordu ve Bursa pilot bölge olarak seçildi. Bu illerde alınacak sonuçların ardından, yaz sezonunun en hareketli olduğu 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren sistemin Alanya da dahil olmak üzere tüm Türkiye’de devreye girmesi planlanıyor.

ARACILAR VE KOMİSYONCULAR DEVREDEN ÇIKIYOR

Mevcut sistemde kaza yapan vatandaşların bilgisizliğinden faydalanan, vekalet alarak değer kaybı tazminatlarından yüksek komisyonlar talep eden yapı çökertiliyor. Yeni dönemde hasar ihbarı yapıldığı anda, Eksper Atama ve Takip Sistemi (EKSİST) üzerinden otomatik olarak bağımsız bir eksper atanacak. Artık araç sahipleri, hasar takibi için kimseye vekalet vermek veya komisyon ödemek zorunda kalmayacak. Bu adım, sektörde yasa dışı olarak faaliyet gösteren fırsatçıların da sonu anlamına geliyor.

40 BİN LİRA SINIRI VE ZORUNLU EKSPER

Yeni düzenlemede kritik bir mali sınır belirlendi. 2026 yılı için 400 bin lira olan maddi hasar teminat tutarının onda biri, yani 40 bin lirayı aşan her hasarda eksper atanması zorunlu hale getirildi. Yedek parça ve işçilik maliyetlerinin artması, basit bir far değişiminin bile 30 bin liraları bulması göz önüne alındığında, neredeyse her kazada devreye tarafsız bir eksper girecek. 40 bin liranın altındaki küçük hasarlarda ise vatandaş ve sigorta şirketi anlaşma yoluna gidebilecek.

DEĞER KAYBI ANINDA HESAPLANACAK

Sürücülerin en büyük mağduriyetlerinden biri olan "değer kaybı" süreci de şeffaflaşıyor. Artık değer kaybı için ayrıca bir başvuruya veya dava sürecine gerek kalmayacak. Atanan eksper, hasar tespiti yaparken aracın değer kaybını da hesaplayıp rapora işleyecek. Böylece vatandaş, aracında oluşan piyasa değer düşüşünü ekstra bir çaba sarf etmeden ve aracıya para kaptırmadan tahsil edebilecek.

İTİRAZ SÜRECİ VE MALİYET

Eksper raporuna güvenmeyen taraflar için itiraz yolu açık tutulacak. Raporun sisteme düşmesinden sonraki 3 iş günü içinde hem vatandaş hem de sigorta şirketi sonuca itiraz edebilecek. Ancak bu noktada caydırıcı bir önlem devreye giriyor; yeni eksper atanmasını talep eden taraf, eksper ücretini kendi cebinden ödeyecek. Bu hamle ile gereksiz itirazların ve sürecin uzamasının önüne geçilmesi hedefleniyor.