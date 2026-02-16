PTT Emekli Ödeme Kampanyası kapsamında belirli şartları sağlayan emeklilere 14 bin TL’ye kadar geri ödemesiz ödeme yapılacak. Antalya’daki emekliler detayları araştırmaya başladı.

Antalya’da yaşayan emekliler için geri ödemesiz 14 bin TL nakit destek açıklaması geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT Emekli Ödeme Kampanyası kapsamında belirli şartları yerine getiren emeklilere kademeli modelle ödeme yapılacağını duyurdu.

Artan kira, mutfak ve fatura giderleriyle geçim mücadelesi veren Antalya’daki sabit gelirli emekliler için bu destek özellikle dikkat çekti. Özellikle tek maaşla geçinen aileler kampanyanın şartlarını netleştirmeye çalışıyor.

3 YILLIK TAAHHÜT ŞARTI VAR

Kampanyadan yararlanmak isteyen emeklilerin bazı kriterleri karşılaması gerekiyor. Buna göre:

Anlaşmalı bankada açık kredi kaydının bulunması,

Maaşın 3 yıl boyunca başka bankaya taşınmayacağına dair taahhüt verilmesi

şartları aranıyor. Antalya’daki PTT şubelerinde bilgi alan vatandaşlara, ek işlemlerle destek tutarının artırılabileceği aktarılıyor.

KADEMELİ DESTEK MODELİ NASIL İŞLİYOR?

Bakanlık tarafından paylaşılan bilgilere göre destek kalemleri şu şekilde:

Açık kredisi bulunanlara: 6.000 TL

PTTCell hat sahibi olanlara: 2.000 TL

PTT üzerinden otomatik ödeme talimatı verenlere: 2.000 TL

Anlaşmalı bankada kredili destek hesabı açanlara: 2.000 TL

PTT aracılığıyla anlaşmalı bankadan 2.000 TL tutarında repo alımı yapanlara: 2.000 TL

Tüm şartları sağlayan emekliler için toplam ödeme 14.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Tabii her emekli tüm kalemlerden yararlanamayabilir. Şartlara dikkat etmek gerekiyor…

GERİ ÖDEME YOK

Açıklamada ödemelerin geri ödemesiz olduğu özellikle vurgulandı. Destek tutarı, kampanya koşullarını sağlayan emeklilere doğrudan nakit olarak verilecek.

Antalya’da özellikle Kepez, Muratpaşa ve Alanya’da yaşayan emekliler kampanyanın detaylarını yakından takip ediyor. 14 bin TL geri ödemesiz nakit destek Antalya emeklileri için ne anlama geliyor sorusu ise en çok konuşulan başlıklardan biri haline geldi.

Başvuru süreci ve resmi bilgilendirme PTT şubeleri ile resmi duyurular üzerinden yapılıyor.