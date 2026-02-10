BATI Akdeniz Medya Paneli pazar günü Antalya'da gerçekleştirildi. Ben de Dim Medya'yı temsilen, sabah 09.30'da panelin yapılacağı salonda yerimi aldım. 10.30 gibi başlayacak olan panel öncesinde; Isparta ve Burdur gibi illerden gelen gazeteci meslektaşlarımla, CHP Adana Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, İzmir Milletvekili Gazeteci Tuncay Özkan, Antalya Milletvekilleri Cavit Arı, Aliye Coşar, Aykut Kaya ve Mustafa Erdem, İl Başkanı Nail Kamacı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir başta olmak üzere birçok üst düzey yöneticiyle kısa kısa sohbet ettim.

Gazeteci Hilal Köylü, Tuncay Özkan ve Deniz Zeyrek; medyanın içinde bulunduğu zorlu süreci ve yeni dijital medya düzeninin avantaj ile dezavantajlarını uzun uzun anlattı. Bu konuşmalar elbette basın dünyasındaki yeniliklerin ve çağın getirdiği imkanlarla başka mecralara kayan klasik gazetecilik anlayışının iyi anlaşılması adına önemliydi.

Konuşmalarda en çok ilgimi çeken üç konu oldu: Ekonomik sıkıntılar ve değişen gazetecilik: Basın temsilcilerinin yaşadığı maddi sıkıntılar ve dijital medya ile reklama doğru yön alan magazin gazeteciliğinin ön plana çıkarak; araştırmacı ve geleneksel gazeteciliğin artık ilgi çekmiyor olması.

Reklam gelirlerinin kaybı: Reklam gelirlerinin büyük kısmının Meta aracılığıyla uluslararası şirketlere gidiyor olması ki bu, çok önemli bir milli kayıptır.

Bölgesel durum ve "Partili gazetecilik": Akdeniz bölgesi özelinde basının içinde bulunduğu son durum ve partili gazetecilik konusu.

Partili gazetecilik üzerinde en çarpıcı açıklamayı Deniz Zeyrek yaptı. Ülkede hemen hiçbir siyasi partinin eleştiriyi kaldıramadığını CHP'li vekillerin gözlerinin içine baka baka dile getirdi. Haklı mı? Sonuna kadar haklı.

Ardından şu cümleyi kurdu: "Ben her yıl Antalya'ya sık sık gelirim ama bu gelişimde beni üzen bir şey oldu ki çok şaşırdım. O önceki geldiğimdeki Antalya'dan eser yok, Antalya'nın enerjisi bitmiş."

Aylardır bizlerin de gerek haberlerle gerekse köşe yazılarımızla üzerinde durduğumuz bu çarpıcı gerçeği Zeyrek de fark etmiş olacak ki açık bir dille söyledi. Bu meseleyi başka bir yazıya saklayarak, başka önemli, çarpıcı ve bir o kadar da şahsen beni mutlu eden bir tespitimi dile getireceğim.

DİM Medya'yı temsilen geldiğimi belirterek tanıştığım hemen her isim; gazetemizi, KGK Genel Başkanı ve DİM Medya Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Ali Dim'i tanıyor ve "Kendileri nasıllar?" diye soruyor.

Burdur ve Isparta'dan gelen meslektaşlarımız, Alanya basınının Antalya'dan daha önde olduğunu defalarca vurgularken Yeni Alanya Gazetesi'ni kesinlikle zirveye koydular.

Aynı tespiti bölge milletvekilleriyle konuştuğumda da hissettim. Özellikle CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut'un, "Sayın Dim'e sözümüz var, ilk fırsatta bir araya geleceğiz; lütfen sözümü ve selamlarımı iletin" isteği göğsümü kabartmadı değil. "Hangi gazete?", "Filan gazete...", "Öyle bir gazete mi var, ne zamandan beri yayın yapıyorsunuz?" diye soran çıkmadı. "Yeni Alanya Gazetesi" dediğim an bakışları ve ilgileri değişti.

Eh, bu da insanın göğsünü kabartıyor ve dönüp "Doğru yerdeyim" diye kendini takdir etmesini sağlıyor. Sonuçta Antalya'da bir medya sorunları konuşuldu, bir de Alanya basınının bölgenin gözdesi olduğu... Esen kalın...