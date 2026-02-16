16 Şubat Pazartesi günü Antalya genelinde toz taşınımı bekleniyor. Valilik, özellikle solunum hastaları ve sürücüler için kritik uyarıda bulundu.

Antalya’da toz taşınımı uyarısı geldi. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, 16 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 12.00’den itibaren il genelinde etkili olması beklenen toz taşınımı nedeniyle vatandaşların dikkatli olması istendi.

Antalya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, uyarının aynı gün saat 23.59’a kadar geçerli olduğu belirtildi. Özellikle açık alanda bulunacak vatandaşların ve sürücülerin tedbirli davranması gerektiği vurgulandı.

GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞEBİLİR, ÇAMUR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Yetkililer, Antalya’da 16 Şubat toz taşınımı uyarısı kapsamında şu risklere dikkat çekti:

Görüş mesafesinde azalma,

Hava kalitesinde düşüş,

Yağış görülen bölgelerde çamur şeklinde yağış.

Özellikle araç sahiplerinin bu saat aralığında araç yıkamaktan kaçınmaları öneriliyor. Toz taşınımının ardından yaşanabilecek çamur yağışı nedeniyle yıkatılan araçların kısa sürede yeniden kirlenebileceği belirtiliyor.

SOLUNUM HASTALARINA ÖZEL UYARI

Antalya genelinde beklenen toz taşınımı nedeniyle solunum rahatsızlığı bulunan vatandaşlar, yaşlılar ve kronik hastalığı olanların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları tavsiye edildi. Açık alanlarda uzun süre kalınmaması ve maske kullanılması önerildi.

Sürücüler için de ayrı bir uyarı yapıldı. Toz taşınımı sırasında görüş mesafesinin azalabileceği, özellikle öğle ve akşam saatlerinde trafikte dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.

SAAT SAAT UYARI DETAYI

Başlama: 16.02.2026 – 12.00

16.02.2026 – 12.00 Bitiş: 16.02.2026 – 23.59

Antalya Valiliği, gelişmelerin anlık olarak takip edildiğini ve kamuoyunun resmi kanallar üzerinden bilgilendirilmeye devam edileceğini duyurdu.