ALANYA'NIN bazen yağmurlu bazen güneşli sokaklarında yeni sezonun tatlı telaşı hissedilirken, turizm camiası hem umudu hem de gerçekçi bir öngörüyü heybesinde taşıyor.

Geçtiğimiz günlerde ALTSO toplantı salonunda Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun paylaştığı veriler, Alanya'nın 2025 yılında 4.5 milyon turisti ağırlayarak rüştünü bir kez daha ispatladığını gösterdi.

Şimdi gözler 2026 hedeflerinde ve bu rakamın üzerine çıkma kararlılığında.

Son dönemde gündemi meşgul eden kredi kartı limit sınırlamaları, dar gelirli vatandaşın tatil planlarını bir miktar zorlaştırsa da turizmin genel seyrini değiştirecek bir engel gibi durmuyor. Çünkü tatil, artık modern insanın sadece bir lüksü değil, ruhsal bir ihtiyacı ve vazgeçemediği bir geleneği haline geldi. Yıllardır Akdeniz ve Ege'nin mavisine alışmış olan tatilci, bütçesini zorlasa bile bu alışkanlığından kolay kolay vazgeçmiyor.

Turizmin duayen isimleriyle yaptığım görüşmelerde ortaya çıkan en çarpıcı gerçek ise şu: Bizim asıl rakibimiz yine kendimiziz.

Bugün Yunanistan adalarının orta gelir grubu için bir cazibe merkezi haline gelmesi, aslında tamamen bizim iç dinamiklerimizden kaynaklanan geçici bir durum. Yüksek gıda enflasyonu ve döviz kurları üzerindeki baskı, fiyat makasını açmış olsa da hizmet kalitesi ve tesis standartları açısından bakıldığında Türkiye'nin sunduğu konforun yanına yaklaşabilecek bir rakip henüz ufukta görünmüyor.

Alanya, sadece bir kum ve deniz destinasyonu değil; o, misafirine kendisini evinde hissettiren kadim bir dost gibi.

İnsanlar Alanya'ya alıştılar; bir kez o sıcaklığı hisseden misafir, maliyet hesabını bir kenara bırakıp sunulan hizmetin kalitesine ve gördüğü ilgiye odaklanıyor.

Şehrin her köşesinde hissedilen bu güven duygusu, Alanya'yı sarsılmaz bir marka haline getiriyor.

Pandemi veya uçak krizi gibi olağanüstü, küresel aksilikler yaşanmadığı sürece, Alanya'nın sadık misafir kitlesi bu yıl da rotasını değiştirmeyecektir. 2026 yılı için umutlar taze, gerekçelerimiz ise sağlam. Elbette ekonomik tereddütler her zaman masada olacak, ancak Alanya'nın o kendine has büyüsü ve profesyonel turizm anlayışı, tüm bu kaygıları geride bırakacak güçtedir.

Alanya, her sezon olduğu gibi bu yıl da kendisine gönül verenleri kucaklamaya, turizmin parlayan yıldızı olmaya hazır.

Esen kalın.