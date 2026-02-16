Güney Mahallesi’nde freni boşalan TIR iki otomobile çarptı. 23 yaşındaki Ömer Demir hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Alanya’da dün öğle saatlerinde yaşanan trafik kazası bir aileyi yasa boğdu. Freni boşaldığı belirtilen kamyonun karşı yönden gelen iki otomobile çarpması sonucu 23 yaşındaki Ömer Demir yaşamını yitirdi. Kazada 3 kişi de yaralandı.

KAZA GÜNEY MAHALLESİ’NDE MEYDANA GELDİ

Kaza, saat 14.45 sıralarında Alanya Güney Mahallesi’nde meydana geldi. Muzaffer Şimşek (61) yönetimindeki 07 CFZ 814 plakalı kamyon, iddiaya göre freninin tutmaması sonucu karşı yönden gelen Ömer Demir (23) idaresindeki 07 BBT 686 plakalı otomobil ile Ramazan İşbilir (49) yönetimindeki 07 CEJ 971 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle TIR’ın sürüklediği otomobil hurdaya döndü. Araç içerisinde sıkışan Ömer Demir için olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri genç sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

BİR HAFTA SONRA BABA OLACAKTI

Kazada yaşamını yitiren Ömer Demir’in bir hafta sonra baba olacağı öğrenildi. Ailesi ve yakınları olay yerinde büyük üzüntü yaşadı. Genç yaşta gelen bu ölüm, mahallede de derin bir sessizlik bıraktı.

Bazen bir telefon haberi bütün bir hayatı ikiye bölüyor. Dün öğleden sonra gelen o haber gibi.

Diğer otomobilin sürücüsü Ramazan İşbilir ile araçta bulunan Canan İşbilir (46) ve Azra İşbilir (11) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Alanya’daki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

YOL BİR SÜRE TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapatıldı. Araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından trafik yeniden normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.