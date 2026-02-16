Serik’te devam eden Antalya-Alanya Otoyol çalışmasında meydana gelen iş kazasında iki işçi hastaneye kaldırıldı.

Antalya’nın Serik ilçesinde yapımı süren Antalya-Alanya Otoyolu kapsamında yürütülen tünel çalışmasında iş kazası meydana geldi. Kazada 2 işçi yaralandı.

KAZA TÜNEL ÇALIŞMASINDA MEYDANA GELDİ

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Sarıabalı Mahallesi Uzunözü mevkiinde devam eden yol ve tünel inşaatında yaşandı. Çalışma sırasında henüz nedeni netleşmeyen bir kazada Ahmet Ateş (39) ile Ramazan Çelik (22) yaralandı.

Şantiyede çalışan diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Ahmet Ateş, Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldıktan sonra durumu nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Ramazan Çelik ise ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

JANDARMA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Kazanın kesin nedeni yapılacak teknik değerlendirme sonrası netleşecek.