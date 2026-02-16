TURİZM Databank’ın, Kültür ve Turizm Bakanlığı konaklama istatistiklerinden derlediği 2025 yılı verilerine göre, Türkiye genelinde tesislerde toplam geceleme sayısı yüzde 16,8 artarak 252,3 milyona ulaştı. Yabancı ve yerli ziyaretçi gecelemelerinde güçlü artış yaşanırken, otel doluluk oranlarındaki gerileme dikkat çekti. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Cem Özcan, turizmde açıklanan son verilerin büyümenin sürdüğünü gösterdiğini ancak sektörün yalnızca sayısal artışa odaklanmaması gerektiğini söyledi. Sürdürülebilir doluluk oranları, sağlıklı fiyat politikaları ve kişi başı gelirin korunmasının sektörün geleceği açısından kritik öneme sahip olduğunu belirten Özcan, “Alanya özelinde pazar çeşitliliğinin artırılması ve konaklama dışı harcamaları destekleyen bir yapının güçlendirilmesi çok önemli” dedi.

‘MARKA DEĞERİNİ YÜKSELTEN BİR TURİZM MODELİNE ODAKLANILMALI’

ALTİD Başkanı Cem Özcan, “Geceleme artışı son derece olumlu bir tablo sunmakla birlikte, doluluk oranlarındaki düşüş sektörel denge açısından önemli bir göstergedir. Bu durum bir yandan yeni yatırımların devreye girmesi ve yatak kapasitesindeki artışla açıklanabilirken, diğer yandan talebin yıl geneline dengeli dağılmaması ve artan fiyat rekabeti gibi unsurları da beraberinde getirmektedir. Sadece toplam ziyaretçi ve geceleme sayısına odaklanmak yeterli olmaz. Sürdürülebilir doluluk oranlarının, sağlıklı fiyat politikalarının ve kişi başı gelirin korunması sektörün geleceği açısından kritik öneme sahiptir. Artan maliyetler karşısında doluluk oranlarındaki gerileme işletmelerin kârlılığı üzerinde baskı oluşturuyor. Turizmde sürdürülebilir büyüme ancak stratejik planlama ile mümkün olacaktır. Sektörün öncelikleri şunlardır: Sezonun daha uzun süreye yayılması, nitelikli turist sayısının artırılması, alternatif turizm ürünlerinin güçlendirilmesi ve destinasyon bazlı planlamanın daha etkin şekilde yürütülmesi. Alanya özelinde pazar çeşitliliğinin artırılması ve konaklama dışı harcamaları destekleyen bir yapının güçlendirilmesi çok önemli. Marka değerini yükselten ve katma değeri artıran bir turizm modeline odaklanılması gerekiyor” dedi.

‘HEDEFİMİZ DENGELİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZMİ KALICI HALE GETİRMEK’

ALTİD Başkanı Özcan açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Turizmde açıklanan son veriler büyümenin sürdüğünü ortaya koyarken, asıl önceliğin yalnızca sayısal artış olmadığını belirtmek gerekiyor. Hedefimiz dengeli, sürdürülebilir ve katma değeri yüksek bir turizm yapısını kalıcı hale getirmek. Özellikle dijital dünyaya uyum sağlayan, yenilikçi ve rekabet gücü yüksek bir turizm modeli uzun vadeli başarı için kritik önem taşıyor” ifadelerini kullandı. (Hatice NERGİZ)