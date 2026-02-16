MİLLİYETÇİ Hareket Partisi İlçe Teşkilatı, gençlerin yoğun katılımıyla gövde gösterisi yaptı. Türkiye’nin geleceğinde söz sahibi olmak isteyen çok sayıda genç, MHP Alanya İlçe Başkanlığı’na gelerek resmi üyelik başvurularını gerçekleştirdi. MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, makamında ağırladığı gençlerin üyelik formlarını bizzat kabul ederek, partiye katılan yeni neferlere rozetlerini taktı. Gençlerin milli değerler etrafında kenetlenmesinin önemine vurgu yapan Sünbül, katılım sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

“GÜÇLÜ BİR MHP, GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE”

Türkiye’nin içinden geçtiği süreçte Milliyetçi Hareket Partisi’nin üstlendiği tarihi misyona dikkat çeken İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye’nin geleceği için güçlü ve söz sahibi bir Milliyetçi Hareket Partisi’ne ihtiyacı olduğunu belirten genç kardeşlerimiz, bugün ilçe başkanlığımıza gelerek üyelik başvurusunda bulundu. Gençlerimizin bu şuurlu duruşu, yarınlarımızın teminatıdır. Kapımız, vatan ve millet sevdasıyla çarpan tüm yüreklere sonuna kadar açıktır. Birliğimiz daim olsun." Parti binasında gerçekleşen buluşmada gençlerle yakından ilgilenen Sünbül, gençlerin fikir ve önerilerini de dinledi. Üyelik işlemlerini tamamlayan gençler ise, yerel ve genel siyasette milliyetçi kadroların içerisinde yer almaktan gurur duyduklarını ifade ettiler.