KAZA, Alanya’ya bağlı Güney Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki toprak yüklü kamyonun fren sistemi arızalandı. Kontrolden çıkan kamyon, aynı istikamette ilerleyen iki ayrı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüleri yola savruldu. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücülerinden Ömer Demir’in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan diğer genç ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi