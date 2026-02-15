Alanya Kestel Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Binada mahsur kalanların yardım istediği öğrenildi.

Alanya’nın Kestel Mahallesi D-400 Karayolu üzerindeki bir binada çıkan yangın, çevrede büyük korku yarattı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Görgü tanıklarının aktardığına göre, binanın üst katlarından yardım çığlıkları duyuldu.

MAHSUR KALANLAR VAR

İlk bilgilere göre binada mahsur kalan kişiler bulunuyor. İtfaiye ekipleri merdivenli araçla üst katlara müdahale ediyor. Sağlık ekipleri ise bina çevresinde hazır bekletiliyor.

Bir kadının balkondan el sallayarak yardım istediği görüldü.

D-400 ÜZERİNDE YOĞUNLUK OLUŞTU

Alanya Kestel D-400 karayolu yangın nedeniyle bölgede trafik kontrollü şekilde sağlanıyor. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangının tam olarak kaç daireyi etkilediği ve can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin resmi açıklama henüz yapılmadı.

Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.