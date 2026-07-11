Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, oyun kurucu pozisyonunda Shane Larkin'den doğan boşluğu Avrupa basketbolunun en önemli figürlerinden biriyle doldurdu. Lacivert-beyazlı ekip, son olarak Fransa temsilcisi AS Monaco forması giyen yetenekli oyuncu Mike James ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, 2024 yılında EuroLeague Normal Sezon MVP'si seçilen James, önümüzdeki sezondan itibaren İstanbul ekibinin başarısı için ter dökecek. Söz konusu transfer, Avrupa basketbol piyasasında yaz döneminin en dikkat çekici hamlelerinden biri olarak kayıtlara geçti.

EUROLEAGUE TARİHİNİN EN SKORER İSMİ

Kariyeri boyunca sayısız lig ve kupa şampiyonluğu yaşayan ABD'li yıldız, bireysel istatistikleriyle de turnuva tarihine geçmiş durumda. 7 Mart 2024 tarihinde Kızılyıldız takımına karşı oynanan karşılaşmada Yunan efsane Vassilis Spanoulis'i geride bırakan James, 'EuroLeague tarihinin en skorer oyuncusu' unvanını eline geçirdi.

Oyun kurucu, elde ettiği bu tarihi başarının ardından 2025 yılında belirlenen 'EuroLeague Tarihinin En İyi 25 Oyuncusu' listesine de girmeyi başardı. Anadolu Efes yönetimi yayımladığı mesajda, tecrübeli ismin takıma katacağı vizyon ve skor gücünün önemine vurgu yaparak oyuncuya hoş geldin dileklerini iletti.

TRANSFERİN TAKIMA MUHTEMEL ETKİSİ

Shane Larkin'in ayrılığı sonrası hücum rotasyonunda oluşabilecek skor açığının, ligin en dominant skorerlerinden biriyle kapatılması teknik heyetin planlamasında kilit rol oynuyor. İstatistiksel bağlamda EuroLeague turnuvasının en skorer isminin kadroya dahil edilmesi, takımın uluslararası arenadaki rekabet gücünü doğrudan artıracak bir hamle olarak değerlendiriliyor.