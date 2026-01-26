Bilader, endee Alanya'da yeeceg olana yeeceg kakılı emme endee iş vakıdıla nakid işi. Vakıd deyi zamana, nakid deyi paraya deriz. Hindi böön Mamıdseydi'nin Abdulişi'nden ıcıg bahsedivereen. Abduliş, Alanya usulu bişinin, dögmenin bi başga çeşidi. Endeeni annadıvermeg uçun esgilere gedmeg ilazım. Benim bildiim Mamıdseydi'nin Abdulişi hööle yapılırdı. Mamıdseydi'nin boğdayını Dere Köyü'nün deemenine götürüsün, deemende boğdayı ööddürür, un eddirirsin, ende unun hamırını yunurursun. Mamıdseydi'nin sıgma burun yaanda, dögme gibi endeeni gızardırsın. En eyi burun yaa da esgiden Kapıcıın ald yakasındakı zeytinden sıkılan yaadan olurdu. Burun yaa deyi esgi usul sıkılan zeytinyaana derim. Esgiden zeytinler dibegde dövülürdü. Ondan soona keseye gonur, ısıcag suula dövülen zeytinler sıkılır, endööle ele gatılan ilg yaaya burun yaa denirdi. Hindi zeytinleri fabrika sıkıyoru. Engi yaayı yapmag uçun esgi hanimlerin ömrü öze üzülür, imanları gevrerdi. Hindi gelelim Abdulişin yenmesine. Endee Abdulişi Mamıdseydi begmezine batırarag yemenin dadına doyum olmazdı. Engi Abdulişi de esgiden daş usdaları ağır iş yabdıgları uçun çog yerlerdi. Engini hazmedmesi ööle goley deel. Hazım uçun guvad geregdiren işde çalışmag ilazımıdı.

Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.