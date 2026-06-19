Sözcü Gazetesi'nin aktardığı habere göre, Saadet Partisi ev sahipliğinde Gelişen 8 Ülke (D-8) Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın kuruluşunun 29. yılı vesilesiyle Çırağan Sarayı'nda özel bir program düzenlendi. Etkinlikte 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA

Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan aynı sahnede buluştu.

Program sırasında beş ismin bir araya gelerek verdiği ortak fotoğraf dikkat çekti. Gelecek Partisi Gençlik ve Spor Politikaları Başkanı Mustafa Çakmakçı tarafından paylaşılan videoda, liderlerin sözleri Abdurrahim Karakoç’a ait olan "Bir sabah gelecek kardan aydınlık" ezgisini hep birlikte söyledikleri görüldü.

LİDERLERDEN KÜRESEL VİZYON VE FİLİSTİN VURGUSU

Çırağan Sarayı'ndaki etkinlikte söz alan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, dünyanın son otuz yılda büyük değişimler geçirdiğini bildirdi. Gül, değişen dengelere rağmen Filistin sorununun her dönemde çözüm bekleyen en temel mesele olarak masada kaldığını açıkladı. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ise D-8'in yalnızca göstermelik bir uluslararası yapı olmadığını belirterek, teşkilatın dünyanın gidişatına itiraz eden büyük bir medeniyet çağrısı olduğunu aktardı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin D-8 öncesinde NATO'nun kanat ülkesi olarak edilgen bir konumda görüldüğünü ve bu duruma itiraz ettiklerini ifade etti. Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, teşkilatın 15 Haziran 1997'de merhum Necmettin Erbakan öncülüğünde adil bir dünyanın çekirdeğini oluşturmak amacıyla kurulduğunu hatırlattı.

DEVA

Partisi lideri Ali Babacan da D-8 ülkelerinin genç nüfusu ve ticari kapasitesiyle muazzam bir küresel potansiyeli temsil ettiğini duyurdu.

D-8 TEŞKİLATI HANGİ ÜLKELERİ KAPSIYOR?

Gelişen 8 Ülke (D-8) Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, nüfusunun önemli bir kısmı Müslüman olan sekiz gelişmekte olan ülkenin küresel ticaretteki payını artırmak amacıyla bir araya gelmesiyle oluşuyor. Türkiye, Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya ve Pakistan'ın üye olduğu yapı, küresel ekonomide alternatif bir işbirliği zemini yaratma hedefi taşıyor. Kuruluşunun 29. yılında gerçekleştirilen bu anma programı, teşkilatın temel felsefesinin farklı siyasi aktörler tarafından ortak bir platformda nasıl değerlendirildiğini göstermesi açısından önem taşıyor.