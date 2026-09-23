BİRLEŞMİŞ Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) öncesinde Antalya’daki hazırlık çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Antalya Valiliği ile Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) arasında, konferans alanında kurulacak Antalya Pavilyonu’nun teknik altyapısına yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

Antalya Valiliği Hükümet Konağı’nda gerçekleştirilen protokol töreninde, Antalya Pavilyonu’nun konferans süresince ihtiyaç duyacağı teknik donanım ve ekipmanların temini ile teknik destek süreçlerine ilişkin işbirliğinin esasları belirlendi.

ANTALYA PAVİLYONUNA TEKNİK DESTEK

Protokol kapsamında Antalya Pavilyonu’nda kullanılacak LED ekranların yanı sıra iklimlendirme ve ses sistemleri ile ışık gösterisi ekipmanlarının temin edilmesi ve gerekli teknik desteğin sağlanması planlanıyor.

Kurulacak pavilyonun, COP31 boyunca Antalya’nın çevre, iklim ve sürdürülebilirlik alanında yürüttüğü çalışmaların tanıtılmasında önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor. Yapılan işbirliğiyle pavilyonun teknik altyapısının organizasyonun ihtiyaçlarına uygun şekilde hazırlanması hedefleniyor.

PROTOKOL VALİLİKTE İMZALANDI

Antalya Valiliği Hükümet Konağı’nda düzenlenen protokol törenine Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Hasan Ali Gönen, Antalya OSB Başkan Vekili Yiğit Budak, Antalya OSB Bölge Müdürü İlhan Metin ve Antalya OSB Müteşebbis Heyeti Üyesi Koray Sarı katıldı.

Protokolün imzalanmasıyla birlikte Antalya OSB, COP31 hazırlıkları kapsamında Antalya Pavilyonu’nun teknik donanımına katkı sunacak.

VALİ ŞAHİN’DEN TEŞEKKÜR BELGESİ

Törenin sonunda Antalya Valisi Hulusi Şahin, kentin çevre, iklim ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarına sağladıkları katkı ve destek dolayısıyla Antalya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Hasan Ali Gönen’e teşekkür belgesi takdim etti.

İmzalanan protokolle Antalya Valiliği ve Antalya OSB arasındaki işbirliğinin, COP31 hazırlık sürecindeki teknik çalışmaların yürütülmesine katkı sağlaması amaçlanıyor.