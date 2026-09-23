Türk hava yolu şirketlerinin İran seferlerinde aylar önce başlayan kesinti uzuyor. Herdem Aviation’ın sektör kaynaklarından aktardığı bilgilere göre Türk Hava Yolları (THY), AJet ve Pegasus İran uçuşlarını Mart 2027’ye kadar planlarından çıkardı. THY ve AJet’in rezervasyon sistemlerinde bu tarihe kadar İran uçuşları listelenmezken, Pegasus’un da İran seferlerini satış sisteminden kaldırdığı belirtildi.

İLK DURDURMA KARARI GÜVENLİK GEREKÇESİYLE ALINMIŞTI

Türk taşıyıcılarının İran uçuşları ilk olarak mart ayında ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmaların ardından hava sahasındaki güvenlik riski nedeniyle durdurulmuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, o dönemde THY, AJet ve Pegasus’un İran seferlerini iptal ettiğini açıklamış; Pegasus’un 12 Mart’a, THY’nin ise 20 Mart’a kadar İran uçuşlarını programdan çıkardığını bildirmişti. Hava sahasındaki risklerin azalmasına rağmen Türk şirketlerinin İran operasyonlarının yeniden başlamaması, bu kez ABD’nin İran havacılık sektörüne yönelik yaptırım baskısının arttığı döneme denk geldi.

ABD 27 İRANLI HAVAYOLUNU HEDEF ALDI

ABD Hazine Bakanlığı, 8 Eylül’de açıkladığı yeni yaptırım paketiyle İran’ın havacılık sektörüne yönelik baskıyı önemli ölçüde genişletti.

Washington, daha önce yaptırım kapsamına alınmamış İranlı havayollarını da hedef alırken, İran havacılık sektörüne finansman, uçak, parça, yakıt ve diğer hizmetleri sağlayan yabancı şirketlerin de yaptırım riskiyle karşılaşabileceği uyarısında bulundu. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de son açıklamasında İranlı hava yolu şirketlerine yakıt, iniş ve yer hizmeti sağlayan veya bilet satan şirketlerin dolar sistemine erişimlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacağını söylemişti.

Kaynak: Turizm AKTÜEL