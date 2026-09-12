Türk Toraks Derneği Astım ve Alerji Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Bülent Bozkurt, Türkiye'de teşhisli 3,5-4 milyon astım hastasına ek olarak milyonlarca kişinin hastalığından habersiz yaşadığını duyurdu.

Bozkurt'un yazılı açıklamasına göre, uzman raporları ve gizli vakalar dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda ülkedeki toplam hasta sayısının 7,5 milyona kadar çıkabileceği tahmin ediliyor. TÜİK verileri her bin ölümden üçünün astım kaynaklı gerçekleştiğini gösterirken, mevcut hastaların yüzde 32,6'sının hastalığı ağır formda geçirdiği aktarıldı.

VAKALAR NEDEN ARTIYOR?

Küresel iklim krizi, artan hava kirliliği ve olumsuz yönde değişen çevresel faktörler hastalığın yayılımını doğrudan etkiliyor. Sağlık okuryazarlığının ve farkındalığın artmasıyla hastanelere başvurular çoğalsa da, çevresel tetikleyiciler nedeniyle vaka sayılarındaki genel artış eğilimi devam ediyor.

GİZLİ VAKALARDAKİ BÜYÜK UÇURUM

Teşhisli hastalar ile tahmini rakamlar arasındaki milyonlarca kişilik fark, hafif seyreden belirtilerin sıradan solunum yolu rahatsızlığı sanılarak göz ardı edilmesinden kaynaklanıyor. İstatistiksel tablo, hava kirliliğinin yoğun olduğu dönemlerde ortaya çıkan dönemsel nefes darlığı ve öksürüğün uzman hekimlerce değerlendirilmesi gerektiğine işaret ediyor.

BÖLGESEL RİSK FAKTÖRLERİ

Kentleşme ve kırsal yaşam dinamikleri hastalığın görülme sıklığını yaş gruplarına göre farklı şekillerde şekillendiriyor. Edirne ve Konya'da yürütülen araştırmalar çocuklarda kentsel alanların daha riskli olduğunu gösterirken, 14 ili kapsayan PARFAIT çalışması erişkinlerde kırsal yaşamın astım sıklığını artırdığını ortaya koydu. Afyon dışındaki tüm illerde çocuklardaki vaka oranının yetişkinleri geride bıraktığı bildirildi.