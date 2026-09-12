Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen Türkiye Otodrag Şampiyonası 3. Ayak yarışları resmi olarak başladı. Kepez Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyonun ilk gününde, Türkiye'nin farklı illerinden gelen sporcular antrenman ve sıralama turları için piste çıktı.

YARIŞLAR HANGİ KATEGORİLERDE YAPILIYOR?

Açıklanan yarışma programına göre mücadeleler altı farklı sınıfta gerçekleştiriliyor. Sporcular; Street (Sınıf 1), Super Street (Sınıf 2), Pro-Street (Sınıf 3), Drag (Sınıf 4), Pro-Drag (Sınıf 5) ve Super Pro Drag (Sınıf 6) kategorilerinde en iyi dereceyi elde etmek için yarışıyor.

402 METRELİK PİSTİN ÖNEMİ NEDİR?

Kepez Yeni Drag Pisti'nde araçların performans sergilediği 402 metrelik mesafe, uluslararası drag yarışlarının standart ölçüsü olan çeyrek mili temsil ediyor. Sporcuların kısa mesafedeki ivmelenme kapasitelerini test eden bu uzunluk, sıralama turlarında elde edilen saniyelik farkların eleme eşleşmelerini doğrudan belirlemesini sağlıyor.

FİNAL MÜSABAKALARI NE ZAMAN?

Sıralama turlarının tamamlanmasının ardından organizasyon, 13 Eylül Pazar günü yapılacak eleme etaplarıyla devam edecek. Kendi kategorilerinde finale kalan yarışmacıların performanslarının ardından düzenlenecek ödül töreniyle şampiyonanın üçüncü ayak programı sona erecek.