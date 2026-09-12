Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 3. İçişleri Bakanları Toplantısı'nda, üye ülke vatandaşlarının uluslararası seyahatlerini kolaylaştıracak yeni bir adım atıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yaptığı açıklamaya göre, havalimanlarındaki pasaport kontrollerinde TDT vatandaşlarına özel hızlı geçiş noktaları oluşturulması için resmi çalışmalar başlatıldı.

AVRUPA BİRLİĞİ MODELİ UYGULANACAK

Yeni düzenleme, Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan serbest dolaşım ve ortak sınır kontrol sistemine benzer bir yapıda kurgulanıyor. Bu model hayata geçtiğinde Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan gibi teşkilat üyesi ülkelerin vatandaşları, dış hatlar terminallerinde genel yabancı yolcu sırasına girmeden kendilerine ayrılan özel turnikeleri kullanabilecek. Sistemin temel amacı, akraba topluluklar arasındaki sınır ve havalimanı geçişlerindeki bekleme sürelerini en aza indirmek olarak belirlendi.

UYGULAMA TAKVİMİ NE ZAMAN NETLEŞECEK?

Söz konusu hızlı geçiş sisteminin ilk etapta hangi ülkelerde veya havalimanlarında devreye alınacağı ve uygulamanın başlangıç tarihi henüz kesinlik kazanmadı. İlgili ülkelerin içişleri bakanlıkları ve sınır güvenliği birimleri arasında yürütülen teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından, ortak pasaport kontrol noktalarının kademeli olarak faaliyete geçmesi bekleniyor.