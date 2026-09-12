İngiltere Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanlığı ile İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), yüksek tansiyon ve kalp yetmezliği tedavisinde yaygın olarak kullanılan ramipril ilacı için tedarik uyarısı yayımladı. Ülkede geçen mali yıl içinde 36 milyondan fazla reçete edilen ilacın kapsül formlarında yaşanan arz sıkıntısının Ekim 2026 sonuna kadar devam edeceği bildirildi.

ECZANELERE BİR AYLIK SINIRLAMA YETKİSİ

Sağlık yetkililerinin açıklamasına göre, 1,25 mg, 2,5 mg, 5 mg ve 10 mg'lık ramipril kapsüllerindeki tedarik problemi 'orta düzeyde etki' kategorisinde değerlendiriliyor. Tablet formlarının piyasada bulunmasına rağmen mevcut stokların artan talebi karşılamada yetersiz kalacağı öngörülüyor. Bu kapsamda uygulamaya konulan kısıtlı tedarik protokolüyle, eczacılara hastanın reçetesindeki süreye bakılmaksızın sadece bir aylık ilaç verme yetkisi tanındı.

ALTERNATİF İLAÇLARDA ZİNCİRLEME KRİZ RİSKİ

Piyasada benzer işlevlere sahip farklı tansiyon ilaçları bulunsa da, uzmanlar kitlesel bir ilaç değişiminin yaratacağı risklere dikkat çekiyor. Ulusal Eczacılar Birliği Başkanı Olivier Picard, hastaların aniden alternatif ürünlere yönelmesinin diğer ilaç gruplarında da benzer bir tedarik krizini tetikleyebileceği uyarısında bulundu. Yılın başlarında bazı ramipril ürünlerinin ihtiyati olarak geri çağrılması, mevcut kıtlığın derinleşmesindeki ana etkenlerden biri olarak gösteriliyor.

TEDAVİYİ ANİDEN KESMEK NEDEN TEHLİKELİ?

ACE inhibitörleri grubunda yer alan ramipril gibi tansiyon ilaçlarının doktor kontrolü dışında bırakılması, kan basıncında ani yükselmelere yol açabiliyor. Bu durum, vücutta yaratacağı şok etkisiyle kalp krizi veya inme riskini belirgin şekilde artırıyor. Yetkililer, ilaca erişimde güçlük çeken hastaların tedaviyi kendi başlarına sonlandırmak yerine derhal aile hekimlerine veya eczacılarına danışarak güvenli bir yönlendirme almaları gerektiğini vurguluyor.