Toronto'da kıdemli ürün tasarımcısı olarak görev yapan Heigi Jeong, aylık 14 bin 400 dolar (yaklaşık 697 bin TL) gelir getiren işinden istifa ederek serbest çalışma hayatına adım attı. Sözcü'nün aktardığı habere göre, haftada 40 saatlik mesaiyle elde ettiği finansal güvenceyi geride bırakan tasarımcı, kendi projelerine odaklanma kararı aldı.

İLK AY GELİRİ 6 DOLARDA KALDI

İçerik üretimi ve yeni bir kitap anlaşması üzerine yoğunlaşmak isteyen Jeong, kurumsal kariyerini sonlandırdıktan sonraki ilk ayında ödeme sistemlerindeki bir sorun nedeniyle yalnızca 6 dolar (yaklaşık 290 TL) kazanç sağladı. Tükenmişlik sendromu yaşamadığını belirten tasarımcı, zamanının kısıtlı olması sebebiyle en istikrarlı olan kurumsal işinden vazgeçtiğini açıkladı.

SERBEST ÇALIŞMA MODELİNDE RİSK YÖNETİMİ NASIL YAPILIYOR?

Kurumsal hayattan serbest çalışma modeline geçiş yapan profesyoneller, gelir dalgalanmalarına karşı genellikle belirli bir finansal tampon oluşturuyor. Jeong da bu geçiş sürecinde yaşanabilecek sıfır kazançlı ayları göz önüne alarak kendisine 1 yıllık bir deneme süresi belirledi. Bu strateji, bağımsız çalışma modeline geçişte ani gelir düşüşlerinin yaratabileceği baskıyı azaltmayı hedefliyor.

Günlük rutinini sabah sporları ve öğleden sonra kitap projeleri olarak düzenleyen Jeong, gelecekte kurumsal sektöre dönmesi gerekse dahi bu girişimini bir hata olarak değerlendirmeyeceğini ifade etti. Kendi işini kurma hedefini gerçekleştirmenin, finansal garantilerden daha öncelikli olduğunu vurguladı.