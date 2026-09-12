Antalya'nın turizm merkezlerinden Belek'te, Eminceler Mahallesi Belek Turizm Yolu üzerinde trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen olayda, arıza sebebiyle yol kenarında park halinde bulunan bir midibüse motosiklet arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Olay yerinden aktarılan bilgilere göre, Serdar U. idaresindeki 07 BBM 480 plakalı motosiklet, seyir halindeyken yol kenarında duran 07 PS 435 plakalı midibüsü fark edemeyerek araca arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletinden düşen Serdar U., asfalta savrularak yaralandı.

MÜDAHALE VE TRAFİK AKIŞI

Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralı sürücü Serdar U.'ya ilk müdahaleyi kaza mahallinde gerçekleştirdi. Yaralı, daha sonra ambulansla çevredeki bir hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle yoğun kullanılan Belek Turizm Yolu'nda trafik akışında kısa süreli aksamalar yaşandı. Polis ekiplerinin bölgede aldığı güvenlik önlemleri ve araçların yoldan çekilmesiyle ulaşım normale döndü. Emniyet birimleri, kazanın oluş şekline ilişkin resmi inceleme başlattı.

ARIZALI ARAÇLARDA GÜVENLİK NEDEN ÖNEMLİ?

Özellikle turizm sezonunda araç trafiğinin yoğunlaştığı güzergahlarda, arıza nedeniyle yol kenarına park edilen araçlar trafik akışı için risk oluşturabiliyor. Trafik güvenliği kuralları gereği, arızalanan büyük tonajlı araçların ve midibüslerin arkasına yeterli mesafeden reflektör konulması, arkadan gelen sürücülerin erken tepki verebilmesi için hayati önem taşıyor. Olayın yaşandığı Belek Turizm Yolu gibi akıcı güzergahlarda bu tür önlemlerin eksiksiz alınması, benzer kazaların önüne geçilmesinde temel faktör olarak kabul ediliyor.