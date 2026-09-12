Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkan Adayı Mustafa Tuna, 10 Ekim'de gerçekleştirilecek olan seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tuna'nın yaptığı açıklamaya göre, belirlenen takvimin tüm sektörlere ve ilçe ekonomisine katkı sağlaması hedefleniyor.

Uzun süredir sahada oda üyeleriyle temas halinde olduklarını aktaran Tuna, farklı iş kollarının sorunlarını ve beklentilerini dinlediklerini kaydetti. Elde edilen veriler doğrultusunda hazırlanan çözüm odaklı projelerin, ilerleyen süreçte kamuoyuyla detaylı bir şekilde paylaşılacağı bildirildi.

ŞEFFAF YÖNETİM VURGUSU

Seçim sürecinin demokratik bir olgunluk içerisinde geçmesini temenni eden başkan adayı, üyelerin fikirlerinin yarışacağı bir ortam beklentisinde olduğunu ifade etti. Bütün üyelere eşit mesafede duran, ulaşılabilir ve sonuç odaklı bir yönetim anlayışı inşa etmek için çalıştıklarını vurgulayan Tuna, sandıktan çıkacak sonucun Alanya'nın ticari geleceğine yön vereceğinin altını çizdi.

ALANYA İŞ DÜNYASI İÇİN 10 EKİM'İN ÖNEMİ NEDİR?

Turizm, tarım ve inşaat gibi lokomotif sektörleri barındıran Alanya'da, ALTSO seçimleri yerel ekonominin yönünü belirleme açısından kritik bir rol üstleniyor. 10 Ekim'de sandığa gidecek olan iş insanları, sadece yeni yönetimi değil, aynı zamanda ilçenin önümüzdeki dönemdeki ticari vizyonunu da oylamış olacak. Bu nedenle adayların sahada yürüttüğü proje odaklı çalışmalar, ilçe kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.