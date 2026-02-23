SAĞLIK yatırımlarının hız kesmeden devam ettiği Alanya'da önemli bir proje daha hayata geçiriliyor. İlçenin sağlık altyapısını güçlendirecek olan Özel Alanya Deniz Hastanesi, düzenlenen törenle inşaat sürecine resmen başladı. Çok ortaklı bir girişimle yükselen hastane, hem yerel halkın hem de her geçen gün büyüyen sağlık turizminin ihtiyaçlarına cevap vermeyi hedefliyor. Zamanla yarışan projede hedef, bu yılın sonbahar aylarında hasta kabulüne başlamak. 75 yatak kapasitesiyle planlanan hastane bünyesinde 15 modern yoğun bakım ünitesi ve 4 tam donanımlı ameliyathane yer alacak. Son teknoloji tıbbi cihazlarla donatılacak merkez, ileri tanı ve tedavi olanaklarıyla Alanya'da sağlık hizmetlerinin niteliğini bir üst seviyeye taşımayı amaçlıyor.

ARTAN NÜFUSA GÜÇLÜ DESTEK

Alanya'da artan nüfus ve turizm hareketliliği sağlık alanındaki ihtiyacı da beraberinde getiriyor. Halihazırda hizmet veren ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve özel sağlık kuruluşlarına ek olarak yükselecek yeni yatırım, ilçedeki yoğunluğu azaltacak önemli bir alternatif olacak. Yetkililer, hastanenin stratejik konumu sayesinde hem şehir merkezine hem de turizm bölgelerine kolay ulaşım imkanı sunacağını belirtiyor.

SAĞLIK TURİZMİNE MODERN SOLUK

Alanya'nın uluslararası kimliği göz önüne alındığında, yeni hastane yalnızca yerel halk için değil, bölgeyi tercih eden yabancı turistler için de önemli bir merkez olacak. Güçlü doktor kadrosu ve modern altyapısıyla hizmet vermesi planlanan hastane, sağlık turizmi alanında ilçeye yeni bir ivme kazandırmayı hedefliyor. Tamamlandığında bölgenin en güçlü sağlık merkezlerinden biri olmaya aday olan proje, Alanya'nın sağlık vizyonuna önemli katkı sağlayacak. Cemali AYDINOĞLU